Microsoft a finalisé le rachat du groupe Activision / Blizzard / King, et a déjà annoncé quelques restructurations. Pour la marque, il s'agit non seulement de procéder à un changement de direction dans le but de repartir sur de bases saines, les 2 entités principales ayant été entachées ces dernières années de divers cas de harcèlement à tous les niveaux. D'autre part, il s'agit également pour Microsoft de réajuster la taille des équipes et de limiter les doublons avec son personnel propre, ce qui entraine inévitablement des licenciements.

Finalement, c'est surtout Activision Blizzard qui fait les frais de cet écrémage et réajustement, et on assiste à un jeu des chaises musicales puisque l'ancienne directrice générale de Call of Duty vient d'être nommée à la tête de Blizzard, remplaçant ainsi Mike Ybarra qui quitte tout simplement la société.

C'est donc Johanna Faries qui prend le poste de présidente de Blizzard, la prise de fonction étant prévue pour ce 5 février. Comme elle l'indique dans une lettre envoyée aux collaborateurs de Blizzard, Activision et Blizzard ont deux cultures d'entreprises différentes, et des communautés qui ne se recroisent pas forcément, aussi la bascule pourrait être à la fois un challenge et une opportunité d'apporter une vision différente et de tenter d'apporter un peu de fraicheur dans les projets.

Elle pourrait d'ailleurs animer la prochaine Blizzcon pour asseoir sa position face au public et incarner ainsi la nouvelle ère de Blizzard sous la tutelle de Microsoft.