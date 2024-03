Un groupe de hackers a profité de la finale nord-américaine d'Apex Legends pour réaliser un coup d'éclat avec le piratage en direct de deux des participants.

Ce 17 mars se tenait la finale nord-américaine d'eSport autour du jeu Apex Legends d'Electronic Arts. Un événement à ne pas manquer pour les fans d'e-Sport et une compétition on ne peut plus officielle qui se présentait comme l'occasion idéale pour se faire remarquer pour le groupe de hackers puisque le match était retransmis en direct.

Les joueurs Genburten et ImperialHal ont ainsi rapidement vu des modules de triche s'activer sur leur écran, comme des outils permettant de voir les ennemis à travers les murs, et des assistances à la visée. Les deux ont immédiatement lâché clavier et souris pour montrer qu'ils n'avaient plus du tout le contrôle sur la partie.

Un piratage en live qui fait tache chez Electronic Arts

Rapidement, le groupe de hacker a revendiqué son acte en envoyant un message via le compte de Genburten indiquant "Apex Hacking Global Series by Destroyer2009 & R4ndom". Dans le menu d'option des outils de triche, on pouvait également voir une option "Votez Poutine" cochée.

Pour l'instant les détails de l'attaque restent très flous, mais selon des hackers éthiques, il semble qu'une faille existe directement au sein de la plateforme en ligne d'Electronic Arts.

Il a été recommandé aux joueurs du championnat de changer leurs morts de passe Discord et de sécuriser leurs comptes mail et comptes de jeu, tout en effectuant une réinstallation de leur système d'exploitation et du jeu. Voilà qui attire l'attention sur Electronic Arts qui a souvent été critiqué pour ses manques au niveau de la sécurisation de ses jeux compétitifs.