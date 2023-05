C'était un point d'inquiétude pour l'ESA : si la sonde Juice avait été lancée avec succès dans l'espace sur la trajectoire idéale, les ingénieurs se sont rapidement heurtés au blocage de l'antenne RIME.

Depuis son décollage le 14 avril dernier depuis Kourou en Guyane, la sonde avait commencé un check up de ses différents instruments tout en se positionnant sur sa trajectoire avec pour objectif Jupiter et ses lunes Ganymède, Europa et Callisto.

Malheureusement, les scientifiques se sont rapidement rendu compte que la sonde ne parvenait pas à déployer son antenne radar. Une première tentative s'était soldée par le déploiement des premiers segments uniquement de chaque côté de la sonde. Rapidement le contrôle au sol a pensé qu'une des goupilles était alors restée coincée et qu'elle bloquait le déploiement complet des panneaux.

L'ESA a alors imaginé diverses procédures dont une consistait à secouer la sonde avec les propulseurs pour tenter de débloquer la goupille en question, sans succès. Finalement, ils ont fait le choix d'orienter Juice vers le soleil pour réchauffer sa surface, toujours sans aucun effet. En dernier recours, c'est un actionneur non explosif qui a permis de débloquer la situation.

Juice a ainsi pu déployer son antenne de 16 mètres de long qui lui permettra d'utiliser son radar afin d'observer les lunes de Jupiter jusqu'à une profondeur de 9 km. La sonde devrait approcher Jupiter en juillet 2031.