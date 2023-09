Plus grande planète de notre Système solaire par la taille et la masse (11 fois la taille de la Terre et 318 masses terrestres), Jupiter est un objet de curiosité et d'observation pour les astronomes amateurs. Le 28 août dernier, ils ont détecté un flash dans l'atmosphère de la géante gazeuse.

Ce bref flash lumineux a été observé par les projets OASES (Organized Autotelescopes for Serendipitous Event Survey) et PONCOTS (Planetary Observation Camera for Optical Transient Surveys) basés au Japon.

L'événement a ensuite été partagé dans une séquence vidéo par MASA Planetary Log sur la plateforme X. Le flash dans l'atmosphère de Jupiter est vraisemblablement une collision cosmique qui pourrait être un impact de comète ou d'astéroïde.

Du classique pour Jupiter

Space.com souligne que Jupier subit fréquemment des collisions cosmiques en raison de sa forte attraction gravitationnelle - ce n'est pas pour rien que Jupiter a près d'une centaine de lunes, mais moins que Saturne - et de sa proximité avec la ceinture principale d'astéroïdes.

Actuellement, une dizaine de collisions ont été recensées de marnière formelle sur Jupiter. La très grande majorité au cours des deux dernières décennies. Pourtant, ce sont les impacts de juillet 1994 avec la comète Shoemaker-Levy 9 qui sont les plus connus.

D'ampleur plus importante, la Nasa explique que la collision avec les fragments de la comète Shoemaker-Levy 9 a notamment permis de suivre pour la première fois les vents de haute altitude sur Jupiter, en observant la poussière se répandre.

N.B. : Source image vignette : Nasa.