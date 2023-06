Après avoir observé quelques objets situés en dehors de notre système, le JWST s'est attardé sur une planète bien plus proche de nous.

Le télescope spatial a ainsi orienté ses miroirs vers Saturne et ses anneaux pour nous livrer un cliché inédit de la planète. Il s'agit d'images brutes capturées via le spectrographe proche infrarouge (NIRSpec) qui devront être traitées.

Saturne comme jamais vu avant

On peut ainsi voir la planète totalement noire avec ses anneaux apparaissant comme lumineux. Rappelons que les anneaux de saturne sont constitués de glace, poussière et roche et que ces débris ont tendance à tomber un peu plus sur la planète si bien que les anneaux que l'on distingue aujourd'hui pourraient disparaitre d'ici quelques milliers d'années.

Les clichés réalisés par le JWST devraient permettre de mieux comprendre l'origine des anneaux de saturne et leur composition exacte, mais également d'observer les lunes de la planète.