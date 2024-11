Cela fait quelques mois que Creality attise la curiosité des makers avec sa K2 Plus, une imprimante 3D au format confortable qui se démarque des précédents modèles par la prise en charge d'un module CFS, (Creality Filament System) qui permet l'impression en 4 couleurs et plus.

Annoncée au printemps 2024 en marge de l'anniversaire de la marque, la machine propose un volume d'impression de 350x350x350 mm, soit plus imposant que la K1 Max qui a déjà séduit des millions d'utilisateurs.

Dernière évolution en date de la série K qui mise sur Klipper et une cinématique Core XY, la machine a profité d'une révision complète ces derniers mois afin de garantir une précision optimale sans aucune concession sur la vitesse d'impression. Elle est ainsi annoncée comme capable d'imprimer des filaments divers à des vitesses de 600 mm/s. Elle est ainsi la première imprimante 3D de bureau à embarquer des moteurs pas-servo industriels FOC sur l'ensemble des axes. Chaque moteur affiche ainsi 32 768 microsteps pour garantir une précision optimale à haute vitesse et jusqu'à des accélérations de 30 000 mm/s².

Pour garantir la précision de l'ensemble, la K2 Plus mise sur un châssis renforcé avec des pièces en aluminium moulées. Le châssis ultra rigide est également cloisonné, mais également chauffé pour la prise en charge de filaments techniques comme l'ABS, l'ASA ou encore le PPA...

La tête d'impression annonce une température max de 350°C avec un débit maximal de 40mm³/s , elle est combinée à une buse multimatériaux avec pointe en acier trempé capable de résister à l'abrasion et donc aux filaments chargés.

Avec 18 capteurs intelligents et deux caméras AI, elle proposera des fonctions automatisées comme le leveling automatique mais également l'input shaping ou encore la surveillance du bon déroulement des impressions. Elle proposera également du pilotage à distance.

Le module CFS pour sa part prend en charge jusqu'à 4 bobines pour de l'impression couleur, il pourra lui-même être associé à trois autres modules pour la gestion de 16 couleurs. Pour plus de flexibilité, le CFS disposera d'un module RFID pour l'identification automatique des bobines permettant d'adapter les réglages d'impression sans intervention. Le module CFS propose également une fonction de protection de l'humidité et de la poussière avec un système anti retour pour éviter les noeuds.

Le pack K2 Plus Combo est actuellement proposé sur le site de Creality au prix de 1499€.