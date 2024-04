À l'issue d'une série de tests menés en 2023 avec des produits de sécurité sur Windows, le laboratoire indépendant AV-Comparatives basé en Autriche a décerné à Kaspersky le prix de produit de l'année à destination du grand public.

Une telle distinction récompense l'obtention des meilleurs résultats dans toutes les catégories de tests et tout au long de l'année dernière, soit sept campagnes de tests. Indépendamment de la catégorie examinée, elle souligne une qualité jugée exceptionnelle.

Pour 2023, la distinction concerne Kaspersky Standard avec des évaluations habituelles en matière de protection dans des conditions réelles d'utilisation, protection contre les malwares, protection contre les menaces avancées, ainsi que les performances (impact sur les ressources du système). En sachant que la question des faux positifs est prise en compte dans l'évaluation.

Pour toutes les solutions de Kaspersky

Kaspersky Standard est la proposition qui offre l'essentiel pour le grand public. Kaspersky Plus et Kaspersky Premium s'appuient sur les fonctionnalités de Kaspersky Standard distinguées par AV-Comparatives, mais constituent des solutions plus avancées et plus complètes. Notamment pour la protection de la vie privée et des données.

Par ailleurs, une même pile technologique - à l'efficacité qui est donc avérée - se retrouve du côté des produits de Kaspersky pour les entreprises. Ces derniers bénéficient de protections adaptées et pour rester à la pointe de la cybersécurité (cloud, gestion de la sécurité des réseaux, analyse des vulnérabilités).

Désormais, Kaspersky peut se prévaloir de sept prix de produit de l'année attribués au fil du temps par AV-Comparatives. Sur diverses plateformes et pour des publics variés, sa participation à une large gamme de tests (AV-Comparatives, AV-Test, SE Labs…) lui permet de mettre en avant de multiples distinctions. L'année 2023 aurait même été record à ce niveau.

Un éditeur d'origine russe

Kaspersky est un vétéran de la cybersécurité, dont l'origine russe a pu faire jaser ces dernières années. L'éditeur s'est ainsi lancé dans une grande opération de transparence. Une initiative d'envergure qui a abouti au transfert d'une partie de son infrastructure de la Russie vers la Suisse, alors que des ouvertures de centres dans le monde (y compris en Europe) pour permettre l'examen du code source de ses outils ont eu lieu.

Au-delà de ses solutions, Kaspersky poursuit un travail d'évangélisation sur la cybersécurité et s'implique dans l'action du dispositif Cybermalveillance.gouv.fr. Kaspersky apporte aussi son expertise technique contre des cybermenaces et participe à l'initiative No More Ransom pour aider les victimes de ransomwares dans la récupération de données.