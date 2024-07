Kaspersky Password Manager est un coffre-fort numérique protégé par un chiffrement AES-256 bits qui offre un très haut niveau de sécurité (celui-là même utilisé par les plus grandes banques). Il vous permet de stocker vos données personnelles en toute sécurité et de gérer vos mots de passe, photos et documents même confidentiels tels que les passeports, cartes d'identité, cartes bancaires et codes PIN. Seul votre mot de passe permettra de le déverrouiller.

Si vous avez besoin de remplacer des mots de passe compromis ou de sécuriser des comptes à risque, le générateur de mots de passe aléatoires produit des mots de passe forts pour une protection optimale contre les tentatives de piratage et les failles de sécurité.

Le gestionnaire vous permet également de simplifier votre vie en ligne avec l’auto-complétion des identifiants, des numéros de cartes bancaires et autres informations personnelles dans les formulaires, et ceci de façon synchronisée sur tous vos appareils (PC, smartphone...).

Générez en toute sécurité des codes de vérification à deux facteurs pour un niveau de sécurité supplémentaire, grâce à la fonction d'authentification intégrée, sans nécessiter une application d'authentification distincte.



Vos mots de passe et données restent totalement confidentiels et ne peuvent être consultés par personne, y compris par Kaspersky.

Ce logiciel est disponible sous Windows, Mac et en application sur smartphone (Google Play, App Store,...) avec une note moyenne de 4,5/5.

Dernier point à signaler, Kaspersky offre une garantie de remboursement de 30 jours. Si vous n'êtes pas satisfait de Kaspersky Password Manager, vous serez ainsi remboursé !

Vous trouverez actuellement le gestionnaire de mots de passe Kaspersky Password Manager à -50% la première année avec le code GNTKPM50 soit à seulement 10,49 € au lieu de 20,99 € !