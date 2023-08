Depuis l'année dernière et l'annonce de la découverte d'une faille de sécurité majeure au sein de nombreux véhicules des marques Kia et Hyundai, on a vu le nombre de vol exploser aux États-Unis. Et le phénomène s'accélère ces derniers mois sous l'impulsion d'un challenge pas franchement malin lancé sur la plateforme Tik Tok.

Rappelons que certains modèles de véhicules Kia et Hyundai fabriqués entre 2011 et 2020 n'intègrent pas de dispositif d'immobilisation du moteur. Il est donc possible de démarrer les véhicules avec une clé non reconnue par le système, et pour ce faire, la manipulation est assez simple et ne requiert qu'un simple tournevis et un câble USB.

Il suffit de retirer la plaque de protection de la colonne de direction et d'utiliser le câble pour démarrer le véhicule... Ce qui a donné l'idée d'un challenge aussi stupide que dangereuse : le Kia Challenge.

Sur TikTok nombreux sont ceux à répondre au challenge en volant ainsi des véhicules pour se lancer à grande vitesse dans les rues ou même sur l'autoroute. À la clé, des propriétaires désemparés, des accidents impliquant les voleurs, mais aussi parfois des passants ou autres usagers de la route avec, dans certains cas tragiques, des décès.

Le phénomène prend de l'ampleur aux USA et les vols se multiplient, au point que certaines municipalités ont décidé d'engager des poursuites en justice contre Kia et Hyundai. Colombus, Baltimore, Chicago, St.Louis, Cleveland ou encore Seattle ont ainsi déposé plainte contre les deux constructeurs pour avoir vendu des véhicules sans dispositif d'immobilisation du moteur, ce qui serait une violation des réglementations fédérales.

Malheureusement, pour le moment ni Kia ni Hyundai n'ont annoncé pouvoir proposer de solution à ce problème et il est recommandé par plusieurs services de police aux propriétaires des véhicules concernés de mettre en place d'autres moyens de dissuasion : alarme, antivol de volant...