La marque technologique KIESLECT nous annonce le lancement d'un de ses produits novateurs, la montre intelligente KIESLECT Ks Pro. Spécialement conçue pour répondre aux besoins des professionnels et des jeunes actifs, cette montre de qualité allie fonctionnalités exceptionnelles, une technologie de pointe et un design raffiné pour offrir la meilleure expérience utilisateur. Faisons le point.

À l'occasion du huitième anniversaire de la marque, la KIESLECT Ks Pro sera en effet disponible à l'achat à partir du 12 juin 9h avec une offre promotionnelle pour son lancement. En utilisant le code promotionnel KIESKSPRO, vous bénéficierez d'une réduction de 9 €, faisant ainsi passer son prix à seulement 108,9 €. Attention, cette offre promotionnelle ne dure que quelques jours et se terminera le 18 juin 2023.

Ks Pro : une montre connectée qui casse les codes

La KIESLECT Ks Pro intègre un grand écran AMOLED de 2,01". Doté d'une définition de 410 x 520 pixels et d'une belle palette de couleurs, cet écran offre aux utilisateurs une expérience visuelle immersive. Que vous consultiez vos données de santé, checkez votre fréquence cardiaque ou appréciiez tout simplement son design élégant, la Ks Pro devrait vous satisfaire.

La smartwatch KIESLECT Ks Pro est équipée du nouveau système d'exploitation, KIES OS 2.0, offrant une interface utilisateur rapide et fluide. Cet OS s'intègre parfaitement bien à la montre, facilitant la saisie des données personnelles et l'accès aux informations essentielles sur la santé, telles que la fréquence cardiaque, la respiration, les niveaux de stress et l'analyse du sommeil. Avec la Ks Pro, vous pourrez suivre votre état émotionnel et verrez les progrès réalisés sur plusieurs mois.

Prenez soin de vous ! Une alerte en cas de fréquence cardiaque anormale

La montre connectée KIESLECT Ks Pro est dotée d'une fonctionnalité de surveillance précise de la fréquence cardiaque, axée sur votre bien-être cardiovasculaire. Vous pouvez définir un seuil de fréquence cardiaque personnalisé et la montre vous enverra une notification dès qu'elle détecte une anomalie. Vous serez informé en temps réel et pourrez prendre des mesures proactives pour réduire les risques de complications potentielles, telles que la fibrillation auriculaire.

Toujours plus de fonctionnalités

Cette montre est également le compagnon parfait pour les passionnés de sport et les personnes qui ont une vie active animée. Elle propose en effet une sélection de 100 modes sportifs, tels que la course à pied, le cyclisme, la natation, le yoga, et bien d'autres encore, pour vous aider à suivre et à enregistrer vos données lors de différentes activités sportives. Que vous vous entraîniez en salle de sport ou que vous exploriez en plein air, la Ks Pro enregistre avec précision votre temps d'exercice, les calories brûlées et les variations de votre fréquence cardiaque, vous permettant ainsi d'évaluer et d'améliorer l'efficacité de vos entraînements.

De plus, elle est conçue pour répondre aux exigences de l'aventurier qui sommeille en vous. Avec son étanchéité IP68, elle résiste au lavage des mains, aux gouttes de pluie et à la transpiration. Que vous repoussiez vos limites lors d'entraînements intenses ou que vous vous aventuriez en plein air, la Ks Pro devrait être un excellent compagnon.

Connectivité des plus performantes : Appels BT 5.2 stables et clairs

La communication est essentielle, même lorsque vous êtes en déplacement. C'est pourquoi la montre KIESLECT Ks Pro offre une connectivité Bluetooth 5.2 stable, garantissant des appels clairs et ininterrompus. Que vous soyez en train de courir, de conduire ou occupé(e) en cuisine, vous pouvez facilement répondre, rejeter et passer des appels sans toucher à votre smartphone.

Elle présente un boîtier en acier inoxydable intégrant un miroir en verre saphir résistant à l'usure et aux rayures, offrant un aspect très élégant. De plus, elle propose des bracelets interchangeables, vous permettant de les assortir à vos vêtements.

Cette montre est dotée d'une gamme de fonctionnalités. Parmi ces fonctions, on retrouve l'écran partagé qui facilite le multitâche, la fonction "Find My" qui permet de localiser les appareils égarés, des jeux intégrés pour se divertir en déplacement, la réponse vocale aux messages pour gagner du temps, ainsi que des notifications intelligentes personnalisables pour ne recevoir que les mises à jour les plus importantes.

Parlons finances

Pour célébrer le 8e anniversaire de la marque KIESLECT, la montre KIESLECT Ks Pro sera donc disponible à partir du 12 juin à 9h. Vous pourrez profiter d'une offre promotionnelle en utilisant le code KIESKSPRO qui vous fera bénéficier d'une réduction de 9 €. Jusqu'au 18 juin, vous pourrez ainsi trouver la montre KIESLECT Ks Pro au prix réduit de 108,9 € sur la boutique officielle de la marque chez AliExpress.