Depuis la Nouvelle-Zélande, le microlanceur Electron de Rocket Lab vient d'accomplir sa 50e mission baptisée... No Time Toulouse. Elle a permis le déploiement en orbite de cinq satellites de la constellation Kinéis.

D'une masse de moins de 30 kg, ces nanosatellites sont les premiers d'une constellation européenne dédiée à l'Internet des Objets (IoT) qui en accueillera un total de 25. D'ici début 2025, quatre autres lancements avec Electron sont prévus pour compléter la constellation.

Afin de fournir une connectivité globale pour l'IoT, les nanosatellites de Kinéis évoluent sur une orbite basse à environ 650 km. Créé en 2018, cet opérateur satellitaire est basé à Toulouse. Il compte CLS (Collecte Localisation Satellites) et le Cnes (Centre national d'études spatiales) parmi ses principaux actionnaires.

Une connectivité bidirectionnelle

" Grâce à notre constellation de 25 nanosatellites, notre mission est de connecter un objet sur n'importe quel endroit du globe (zones blanches comprises) et de transmettre des données utiles aux utilisateurs, en quasi-temps réel ", indique Kinéis.

" Chaque terminal connecté Kinéis transmet des messages aux instruments de bord des satellites en survol par le biais d'un protocole de communication propriétaire. Un réseau de stations au sol récupère les données de tous les satellites et les transmet au centre de mission Kinéis, où elles sont traitées, stockées et automatiquement distribuées aux utilisateurs finaux par le biais d'une interface Web standard. "

La connectivité est bidirectionnelle grâce à la possibilité d'un service de liaison descendante pour permettre aux terminaux de recevoir des données des satellites.

Des projets pour l'environnement

À souligner qu'une connectivité IoT de Kinéis était déjà disponible en s'appuyant sur la technologie Argos (et ses fameuses balises) héritée de CLS. La nouvelle constellation permettra de faire passer un service commercial à une échelle supérieure de capacité et de performances.

Kinéis met en avant des applications dans la détection précoce des feux de forêt, la gestion des ressources en eau et de l'agriculture dans des zones isolées, le suivi dans le transport maritime et plus largement la surveillance environnementale.

N.B. : Source images : Kinéis.