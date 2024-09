Fondé en 2015, KingSmith, avec comme site officiel WalkingPad en France, est le pionnier des équipements de fitness connectés pour la maison, fonctionnels et accessibles à tous.



La marque dérivée phare de KingSmith, WalkingPad, révolutionne le marché du fitness à domicile avec les premières "machines à marcher" au monde dotées d'une technologie de pliage innovante, de multi-capteurs et de contrôle de la vitesse automatique. Leur design compact, élégant, silencieux et facile à ranger a été largement salué par les clients.

Ses produits ont remporté divers prix de design, notamment le Red Dot Award, l'IF Award et le GOOD DESIGN Award.

KingSmith a récemment présenté sa troisième génération de produits de fitness pliables intelligents à l'IFA 2024 de Berlin, l'un des plus importants salons internationaux consacrés à l'électronique grand public et aux appareils ménagers.



Les visiteurs ont pu y découvrir une gamme de produits optimisés, notamment trois des rameurs à triple pliage les plus compacts au monde, des WalkingPads et tapis de course tout-en-un polyvalents, avec de nouvelles poignées latérales améliorées et une capacité de charge de 136 kg ou encore un haltère trois-en-un.

Parmi les nouveaux produits phares de KingSmith ayant retenu notre attention, on retrouve :

Rameurs pliables WR20 et WM10

Grâce à la technologie brevetée de pliage vertical de troisième génération de KingSmith, ces rameurs sont les plus compacts au monde. Les deux modèles peuvent être rangés dans une boîte cubique, occupant seulement 0,35 m², ce qui signifie qu'ils prennent 2/3 de moins d'espace au sol que les rameurs traditionnels. Le WR20 est résistant à l'eau tandis que le WM10 intègre un système de résistance combiné eau-magnétique.

Tapis de course pliable WalkingPad X18

Avec une capacité de charge de 136 kg, il atteint une vitesse allant jusqu'à 18,5 km/h. Grâce à la bande de course de 50 cm de large et aux rampes latérales nouvellement ajoutées, les utilisateurs peuvent marcher et courir en toute sécurité.

Tapis de course WalkingPad Z3 Hybrid+

L'amélioration principale de ce tapis de course WalkingPad consiste en ses poignées latérales modulaires, permettant un assemblage instantané et un pliage breveté à 270°. Avec un panneau incliné à 15° pour réduire la fatigue visuelle, la hauteur réglable des rampes convient à des personnes de tailles différentes.

Haltère trois-en-un

Il peut être ajusté pour fonctionner comme un haltère de 24 kg, une barre de 24 kg ou une kettlebell de 12 kg, avec des ajustements de poids rendus possibles grâce à de solides verrous à broche magnétique. La base est ajustable et ne nécessite aucune installation.





Signalons également d'autres produits KingSmith sortis un peu plus tôt cette année et disponibles actuellement en promotion sur le site officiel :

