Dans le giron du groupe Rakuten, la marque Kobo introduit deux nouvelles liseuses Kobo Libra Colour et Kobo Clara Colour. La principale nouveauté est implicite dans leur dénomination. Ces liseuses sont les premières de Kobo à bénéficier d'un écran couleur.

La technologie d'écran E Ink Kaleido 3 est capable d'afficher 16 niveaux de gris et 4 096 couleurs. La résolution est de 300 pixels par pouce en noir et blanc, et de 150 ppp dans le cadre de l'affichage d'un contenu en couleur.

Pour la Kobo Libra Colour compatible avec le stylet Kobo 2, c'est un module E Ink Kaleido 3 avec une taille d'écran de 7 pouces (1 264 x 1 680 pixels), tandis qu'elle est de 6 pouces (1 448 x 1 072 pixels) pour la Kobo Clara Colour.

Sans sacrifier des acquis

Le passage à la couleur pour des contenus n'empêche pas une réduction automatique de la lumière bleue au fil de la journée, une technologie de lumière frontale pour diriger la lumière vers la page et non les yeux, un mode sombre en option.

Les deux liseuses sont certifiées IPX8 pour une étanchéité de jusqu'à une heure dans une eau de 2 mètres de profondeur. Elles sont avec connectivité Bluetooth et Wi-Fi 5. Avec batterie de 2 050 mAh, la Kobo Libra Colour dispose de 32 Go. C'est une batterie de 1 500 mAh et 16 Go de stockage pour la Kobo Clara Colour.

À noter que la Kobo Libra Colour propose des boutons physiques de rotation des pages et la possibilité de lire en mode paysage. Sans la couleur, une nouvelle liseuse Kobo Clara BW (écran E Ink Carta 1300) fait en outre son apparition.

Prix et disponibilité

Notamment distribuées par la Fnac en France, les nouvelles liseuses de Kobo sont actuellement en précommande et seront disponibles à partir du 30 avril prochain.