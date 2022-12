La société KOSPET a été fondée en 2018 et s’est spécialisée dans la conception de montres intelligentes et robustes fonctionnant sous Android. Aujourd’hui, elle propose sa nouvelle smartwatch, la KOSPET TANK M2.

Cette dernière est composée d’une structure en caoutchouc de silicone liquide qui porte un écran de 1,85 pouce avec une définition de 320 x 385 pixels protégé par un cadre en acier inoxydable à haute résistance. L’ensemble donne une montre résistante aux vibrations, aux chutes et à l’écrasement. Elle affiche les certifications IP69K et MIL-STD-810H qui indiquent une grande résistance aux températures, à l’humidité, à la poussière et aux chocs.

Elle affiche aussi la certification 5 ATM qui indique qu’elle supporte la pression de l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur. Au niveau des performances, la KOSPET TANK M2 exploite le capteur optique PPG BioTracker qui permet de mesurer votre fréquence cardiaque, votre taux d’oxygène dans le sang ou encore de vous suivre sur plusieurs activités sportives. Elle permet également de contrôler la qualité de votre sommeil.

La montre connectée est propulsée par le processeur RealTek 8763EW qui vous fait profiter du Bluetooth et permet de passer des appels ou encore d’écouter de la musique depuis votre poignet avec une très bonne qualité sonore.

Pour finir, au niveau de l’autonomie, la montre est équipée d’une batterie de 380 mAh qui affiche une durée de vie de 10 à 15 jours en utilisation quotidienne.

Sur le site officiel de la marque, vous trouverez la montre connectée KOSPET TANK M2 au prix de 86,95 € avec une livraison rapide depuis l’Allemagne, sachant que le début des livraisons commencera à partir du 25 décembre.

A noter que la montre connectée Kospet Tank T2 est également disponible au prix de 95,95 €.