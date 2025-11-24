Pour le Black Friday, la marque KTC met en promotion plusieurs de ses écrans et avec des codes de réduction à saisir sur AliExpress et Amazon. C'est le cas avec un modèle de moniteur de bureau et trois autres modèles orientés gaming.

KTC H27T27

Essentiellement pour la bureautique, le KTC H27T27 est un écran IPS de 27 pouces avec une définition de 2560 x 1440 pixels, taux de rafraîchissement de 100 Hz et luminosité de 300 cd/m². Il couvre 99 % de l'espace colorimétrique sRGB et dispose d'un rapport de contraste de 1300:1.

Le moniteur prend en charge le HDR10. Il est compatible avec Adaptive Sync et profite d'une certification pour la protection oculaire. La connectique comprend deux ports HDMI 2.0, DP 1.4 et prise audio.

Avec le code BFFR15, le KTC H27T27 est au prix réduit de 79,83 € sur AliExpress.

KTC H32S17

Moniteur gaming incurvé de 1500R avec dalle HVA, le KTC H32S17 affiche sur un écran de 32 pouces avec une définition de 2560 x 1440 pixels, taux de rafraîchissement de jusqu'à 180 Hz et luminosité de 300 cd/m².

Il est avec 16,7 millions de couleurs, un rapport de contraste de 3500:1 et une gamme de couleurs sRGB de 125 %, pour une couverture de 95 % de la gamme DCI-P3. Compatible FreeSync Premium (AMD) et G-Sync (Nvidia), l'écran HDR10 dispose d'une connectique 2 x HDMI 2.0, 2 x DP 1.4 et prise audio.

Avec le code BFFR20, le KTC H32S17 est au petit prix de 152,71 € sur AliExpress.

KTC H27T6

Moniteur gaming de 27 pouces avec dalle IPS, le KTC H27T6 a une définition de 2560 x 1440 pixels, taux de rafraîchissement de jusqu'à 210 Hz et luminosité de 450 cd/m². Il est certifié HDR400.

Avec 1,07 milliard de couleurs, l'espace colorimétrique sRGB est couvert à 131 % et 101 % pour DCI-P3. Le moniteur est compatible avec les technologies FreeSync et G-Sync. Deux ports HDMI 2.0 et deux ports DP 1.4 sont proposés, ainsi qu'une prise audio pour un écran qui intègre deux haut-parleurs.

Avec le code GGNH27T6, le KTC H27T6 est au prix réduit de 161,49 € sur Amazon.

KTC H27E6

Dans un format également de 27 pouces, l'écran gaming KTC H27E6 avec dalle IPS a une définition de 2560 x 1440 pixels, taux de rafraîchissement de jusqu'à 320 Hz et luminosité de 450 cd/m². Cela lui vaut aussi une certification HDR400. La couverture de l'espace colorimétrique sRGB est de 144 % .

La connectique comprend deux ports HDMI 2.0 et deux ports DP 1.4, une prise audio. Si un port USB est aussi présent, c'est uniquement USB 2.0.

Avec le code GGNH27E6, le KTC H27E6 est au prix réduit de 237,49 € sur Amazon.