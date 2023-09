Avec la fin des vacances estivales, de nombreux jeux arrivent sur le marché dont certains demandent de grosses configurations. Et pour jouer dans de bonnes conditions, il ne faudra pas négliger l'écran pour profiter au mieux de toute la richesse graphique des dernières productions.

Pour une bonne immersion ludique, et selon son matériel et son budget, on pourra choisir entre écran plat ou incurvé, en 1080p ou en QHD, avec différentes diagonales et connectiques associées.

La marque KTC, spécialiste des moniteurs gaming, propose différentes solutions pour parfaire son setup et ne rien manquer des derniers titres du moment, à découvrir chez Geekbuying.

Le moniteur KTC H27S17 est par exemple un écran incurvé 1500R de 27 pouces avec résolution QHD et rafraîchissement d'écran 165 Hz / 1ms sur dalle ELED (Edge LED). Compatible FreeSync / G-Sync, HDR10 et avec un espace colorimétrique à 120% du sRGB, il peut être utilisé sur trépied ou avec montage mural.

Il comprend également un mode Low-Blue censé réduire la fatigue oculaire. Côté connectique, il comporte un HDMI 2.0 et 2 ports DisplayPort 1.2, ainsi qu'une sortie audio.

L'écran gaming incurvé KTC H27S17 voit son prix tomber à 179,99 € avec le code NNNFRH27K à entrer lors de la commande chez Geekbuying. La livraison gratuite se fait depuis un entrepôt en Pologne avec des délais courts.

Ecran incurvé 32 pouces QHD

Pour celles et ceux qui veulent voir plus grand, l'affichage KTC H32S17 propose une configuration similaire mais en 32 pouces. On retrouve l'écran incurvé 1500R et la résolution QHD pour un temps de réponse de 1 ms et un rafraîchissement d'écran 165 Hz, mais avec un espace colorimétrique sRGB ramené à 99%.

Il reste compatible FreeSync / G-Sync et HDR10, avec toujours un mode Low Blue et la possibilité d'une fixation murale. La connectique est la même : 1 port HDMI 2.0 et deux ports DisplayPort 2.1.

L'écran gaming incurvé KTC H32S17 est proposé au tarif spécial de 219,00 € grâce au code NNNFRH32, avec livraison gratuite depuis un site européen.



Si les écrans incurvés vous donnent le mal de mer, KTC propose aussi des écrans gaming plats comme le KTC H27T22 doté d'une dalle ELED de 27 pouces en résolution QHD et avec temps de réponse de 1 ms.

Le moniteur est compatible Fast IPS, FreeSync / G-Sync et HDR 10, pour un espace colorimétrique sRGB à 99%. La connectique est similaire : 1 HDMI 2.0 et 2 DPI 1.2 mais l'écran a la particularité de pouvoir être pivoté pour une utilisation en mode portrait.

Son pied permet également des ajustements en hauteur et en inclinaison latérale (45 degrés vers la gauche ou vers la droite). L'écran KTC H27T22 est proposé au prix de 229,99 € avec le code NNNFRH27 sur le site Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'Europe.

KTC grimpe jusqu'en 4K

D'autres modèles sont disponibles, avec des configurations allant jusqu'au 4K sur dalle Mini-LED avec connectique HDMI 2.1 et USB Type-C :