Depuis Cap Canaveral en Floride, la mission KA-02 (Kuiper Atlas 2) à bord d'une fusée Altas V d'ULA (United Launch Alliance) a finalement décollé aujourd'hui avec succès. Initialement prévu la semaine dernière, le décollage avait été annulé en raison d'un problème touchant le moteur du propulseur.

Désormais 54 satellites Kuiper en orbite basse

Avec cette mission, c'est un deuxième lot de 27 satellites de Project Kuiper d'Amazon qui vient d'être déployé. Au profil similaire, la première mission KA-01 (Kuiper Atlas 1) avait eu lieu fin avril pour placer 27 satellites Kuiper sur une orbite à 450 km d'altitude.

Par la suite, les équipes de Project Kuiper prennent le relais depuis le centre de contrôle de Redmond dans l'État de Washington pour vérifier l'état des engins, avant de les faire grimper jusqu'à leur orbite opérationnelle finale à 630 km au-dessus de la Terre.

Project Kuiper prévoit à terme plus de 3 200 satellites de première génération déployés au fil de plus de 80 lancements planifiés. Un investissement à plus de 10 milliards de dollars pour Amazon.

Prochainement avec Ariane 6

« Nous sommes fiers de poursuivre notre solide partenariat avec Amazon et de contribuer à sa mission de réduction de la fracture numérique grâce à une technologie satellitaire fiable », déclare un responsable d'ULA. Le service pourrait démarrer pour les premiers clients dès la fin de cette année.

ULA assurera la majorité des missions avec encore six tirs d'Atlas V, avant de passer le relais à sa fusée de nouvelle génération Vulcan pour 38 lancements. D'autres acteurs et lanceurs sont toutefois de la partie. Avec Ariane 6, Arianespace procédera à 18 lancements pour Project Kuiper, tandis que 12 lancements se feront grâce à la fusée New Glenn de Blue Origin, voire 15 lancements supplémentaires pour l'entreprise fondée par Jeff Bezos, le créateur d'Amazon.

Pourtant concurrent avec Starlink, SpaceX participera également à des missions pour déployer des satellites de Project Kuiper.

La bataille pour l'orbite terrestre basse

La moitié des satellites de Project Kuiper devra être déployée d'ici juillet 2026. La Chine avance aussi ses pions avec deux projets de méga-constellations, Guowang et Qianfan (Thousand Sails), qui ambitionnent de déployer chacune plus de 10 000 satellites.

Pour l'Europe, Eutelsat mise sur sa fusion avec OneWeb et le projet souverain européen IRIS². Cet opérateur de satellites prépare une augmentation de capital qui verra l'État français devenir son premier actionnaire.