Pour son projet Kuiper d'accès à Internet par satellite depuis l'orbite terrestre basse, Amazon annonce la signature d'un contrat avec SpaceX. Il porte sur trois lancements avec la fusée Falcon 9 qui auront lieu à partir de mi-2025.

Si le montant du contrat n'a pas été divulgué, il constitue une surprise, dans la mesure où le système Kuiper va être en concurrence directe avec la constellation Starlink de SpaceX. Amazon justifie sobrement davantage de capacité pour soutenir son calendrier de déploiement.

Jusqu'à présent, Amazon avait signé des contrats avec United Launch Alliance (ULA), Arianespace et Blue Origin. Ils concernent 38 lancements avec la fusée Vulcan Centaur et 18 lancements sur Ariane 6. Pour Blue Origin du fondateur d'Amazon Jeff Bezos, ce sont 12 lancements sur New Glenn, ainsi que des options pour 15 lancements additionnels.

Et de cinq lanceurs pour Kuiper

Ariane 6 et New Glenn (premier étage réutilisable) doivent effectuer leur vol inaugural en 2024. Le vol inaugural de Vulcan Centaur est prévu pour le 24 décembre prochain, avec une mission qui tentera de poser sur la Lune l'atterrisseur Peregrine de l'entreprise américaine Astrobotic.

Pour la mission Protoflight en octobre dernier, avec l'envoi des deux satellites KuiperSat-1 et KuiperSat-2 qui sont des prototypes, le projet Kuiper a finalement eu recours à une fusée Atlas V d'ULA (à la place de Vulcan Centaur). La fusée Falcon 9 est ainsi le cinquième type de lanceur pour l'Internet par satellite d'Amazon.

" Notre achat antérieur de fusées lourdes auprès d'United Launch Alliance, Arianespace et Blue Origin fournit une capacité suffisante pour lancer la majorité de notre constellation de satellites ", assure Amazon.

Une lacune comblée ?

Pur hasard… des actionnaires d'Amazon ont intenté une action en justice aux États-Unis contre le conseil d'administration. Ce dernier n'aurait pas tenu compte de SpaceX lors de l'approbation des accords de lancement.

Amazon a prévu d'investir plus de 10 milliards de dollars pour le projet Kuiper. La moitié des 3 236 satellites devra être lancée avant mi-2026. La constellation devra être complète mi-2029.