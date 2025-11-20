Rasoir électrique P3 Pro (25% de réduction à 164,99 €)

Conçu spécifiquement pour les barbes exigeantes, le rasoir électrique P3 Pro de Laifen dispose d'un système à double moteur linéaire qui lui permet d'atteindre une vitesse de 24 000 coupes par minute. Une puissance qui est associée à un réglage automatique par contrôle PID.

Le P3 Pro est doté d'un système à trois lames, comprenant deux têtes de rasage et une tête de tondeuse, protégé par une grille ulra-fine de 0,055 mm. L'angle de rasage effectif est de 148,5°. L'autonomie de batterie est de 100 minutes, et une charge rapide de 3 minutes via USB-C permet d'obtenir 7 minutes de rasage.

D'un poids de 179 g et certifié IPX7, le P3 Pro se distingue par son boîtier monobloc en aluminium fraisé CNC et une inspiration de la technologie horlogère. Une fenêtre permet d'observer le moteur en action.

Le rasoir P3 Pro a été lancé au prix de 199,99 €. Sur le site officiel de Laifen, il est actuellement proposé au prix réduit de 164,99 €.

Laifen Swift Special pour allier vitesse et soin capillaire (30% de réduction à 118,99 €)

Le sèche-cheveux Laifen Swift Special promet un séchage ultra-rapide tout en préservant la santé des cheveux. Son moteur sans balais (brushless) fonctionne à 110 000 tours/minute. Il génère un flux d'air atteignant 22 m/s, permettant de sécher les cheveux courts en 2 à 3 minutes et les cheveux longs en 5 à 12 minutes.

L'appareil reste silencieux avec un niveau sonore d'environ 59 dB à pleine vitesse, grâce à une optimisation aérodynamique des conduits d'air. Un microprocesseur surveille la température 100 fois par seconde pour éviter toute surchauffe dommageable. Il intègre une technologie ionique pour neutraliser l'électricité statique, et obtenir un résultat plus lisse et brillant.

Le modèle est livré avec un kit complet de buses pour s'adapter à tous les styles. D'un poids de 407 g (sans le cordon), le Swift Special s'accompagne d'un anneau lumineux LED intuitif qui change de couleur selon la température choisie (rouge pour chaud, jaune pour tiède, bleu pour froid).

Le sèche-cheveux Laifen Swift Special est au prix de 118,99 € au lieu de 169,99 €, soit une remise de 30 %.

Les rasoirs, les sèche-cheveux, et même les brosses à dents sont également en promotion pour ce Black Friday.