Particulièrement utile pour les musiciens, les producteurs et les amateurs de musique, LALAL.AI est une plateforme en ligne spécialisée dans la séparation de la voix et des instruments à partir de fichiers audio qui s'appuie des technologies d'intelligence artificielle avancées.

Perseus : une IA performante et spécifique

La suppression des voix (création d'une version instrumentale d'une chanson) et l'extraction des voix (création d'un a cappella) ont été et restent à ce jour, selon les créateurs, les demandes les plus populaires. C'est ainsi que Perseus AI est née.

À l'origine, il y a d'abord eu l'IA Orion, mais Perseus a nécessité plus de 3,5 fois plus de ressources dans son développement avec des résultats parlant : Perseus a largement dépassé Orion notamment au niveau de l'amélioration de la qualité d'extraction des voix.

Développée par LALAL.AI, Perseus est en effet une nouvelle IA spécifiquement conçue pour la séparation des voix dans les fichiers audio et utilisant la technologie des transformateurs pour isoler les pistes vocales et instrumentales. La technologie des transformateurs est un modèle d'apprentissage automatique introduit pour la première fois par Google et désormais largement utilisé dans diverses applications, notamment les grands modèles de langage (LLM) comme ChatGPT d'OpenAI.

En adaptant cette technologie au traitement audio, Perseus devient l'un des premiers réseaux neuronaux à exploiter les transformateurs pour la séparation vocale et offre ainsi des résultats améliorés par rapport aux modèles précédents.

Pour extraire ou supprimer des voix avec Perseus, vous n'avez besoin d'effectuer aucune action supplémentaire : la nouvelle IA est activée par défaut.

Pour tester gratuitement Perseus, suivez simplement ces trois étapes :



1. Sélectionnez "Voix et Instruments" sur la page d'accueil de LALAL.AI,

2. Téléchargez une piste audio ou vidéo contenant des voix,

3. Laissez faire Perseus !

Par défaut Perseus est disponible dans le Stem Splitter de LALAL.AI, mais également dans le nettoyeur de voix, le séparateur de voix principales et d'accompagnement, et le suppresseur d'écho et de réverbération. A chaque fois les étapes sont les mêmes : ouvrez le service dans votre navigateur, téléchargez votre piste et profitez des voix isolées avec une précision chirurgicale !

À noter que le service n'est disponible qu'en anglais, que vous pouvez le tester gratuitement, mais qu'ensuite il faudra choisir un pack payant.

Retrouvez toutes les infos sur le site officiel LALAL.AI.