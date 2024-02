Commençons par le plafonnier LED intelligent BlitzWill BW-CLT1.

Polyvalente, cette lampe en acrylique facile à installer et résistante peut faire office de lumière principale ou de lumière d'ambiance RGB avec 16 millions de couleurs.

Vous pouvez régler vous-même la température et la couleur ou laisser la lampe choisir pour correspondre à votre environnement.

Le plafonnier est contrôlable à distance avec l'application ou Alexa / Google Home et peut être programmé afin d'adapter la luminosité selon les horaires.

Il garde également votre dernier réglage en mémoire.

Le plafonnier LED intelligent BlitzWill BW-CLT1 est au prix de 37,96 € avec le code BGFRR5004 + la réduction déjà appliquée au lieu de 69,09 €, soit une remise totale de 45% sur Banggood. Livraison d'UE à 3,68 €.





Passons maintenant à la lampe de sol BlitzWill BWL-FL-0001.

Cette lampe possède deux têtes rotatives : la principale peut être ajustée horizontalement à 350 degrés et verticalement à 180 degrés, et la plus petite, pour la lumière ambiante, est réglable à 360 degrés. Les deux lumières peuvent être contrôlées séparément.

La température de la couleur peut être réglée de 2700 K à 6500 K et 10 niveaux de luminosité sont également disponibles.

La lampe est fournie avec une télécommande de contrôle magnétique pouvant être placée directement sur le pied.

Sa fonction mémoire permet de restaurer vos réglages précédents.





La lampe de sol BlitzWill BWL-FL-0001 est en promotion à 48,82 € avec le code BGFRR5005 + la réduction déjà appliquée sur le site au lieu de 165,85 €, soit une remise de 70% au total sur Banggood. Envoi depuis l'Europe à 3,68 €.



Enfin, terminons avec la lampe de sol intelligente BWL-FL-0002.



Ajustez la couleur et la luminosité sur l'application Smart Life et choisissez parmi les nombreux scénarios disponibles. Un bouton tactile sur la lampe vous permet aussi de contrôler l'interrupteur ou le changement de lumière et il est possible de connecter un assistant vocal (2,4 G).

De plus, les lumières peuvent se synchroniser avec vos musiques.

Le poteau est équipé d'une interface USB 5V / 1A et ce modèle dispose également d'une fonction mémoire.

La lampe de sol intelligente BlitzWill BWL-FL-0002 est au prix réduit de 48,83 € avec le code BGFRR5006 + la réduction déjà appliquée au lieu de 184,28 €, ce qui fait une remise totale de 73% sur Banggood. Elle est expédiée de l'UE et les frais de port s'élèvent à 3,68 €.