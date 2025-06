Aujourd'hui, focus sur le vélo électrique tout-terrain Lankeleisi X3000 Max.

Le Lankeleisi X3000 Max est un vélo électrique tout-terrain double moteur taillé pour la puissance et la polyvalence. Il intègre deux moteurs sans balais de 1000 W chacun, pour une puissance totale de 2000 W et un couple impressionnant de 95 Nm, ce qui lui permet de s'attaquer sans difficulté aux terrains exigeants, y compris les pentes les plus raides.

Sa batterie Samsung au lithium de 48 V 20 Ah, discrètement intégrée au cadre, lui confère une autonomie conséquente : de 55 à 70 km en mode tout électrique et de 100 à 130 km en mode d'assistance au pédalage, avec une recharge complète effectuée en 6 à 7 heures.

Le vélo est conçu pour le confort sur toutes les surfaces grâce à son cadre en alliage d'aluminium 6061 à suspension intégrale. Sa fourche avant à suspension hydraulique verrouillable offre un débattement de 120 mm, complétée par un amortisseur arrière à air réglable pour une absorption optimale des chocs. Il est également pliable pour pouvoir le déplacer plus facilement ou pour un rangement facilité.

La sécurité est assurée par des freins à disque hydrauliques ZOOM G202 à quatre pistons de 180 mm, garantissant un freinage puissant et réactif. Pour une stabilité et une adhérence maximales, même sur le sable, la neige ou la boue, il est équipé de pneus surdimensionnés (type fatbike) de 20 x 4,0 pouces. La transmission Shimano à 7 vitesses (levier Shimano TX50 et dérailleur Shimano M310) offre la flexibilité nécessaire pour s'adapter à divers profils de route.

Le X3000 Max dispose également d'un écran LCD couleur intelligent qui affiche toutes les informations essentielles de conduite (vitesse, trajet, niveau de batterie, mode d'assistance), d'un phare LED haute luminosité de 4,5 pouces et bénéficie d'une certification IP54 pour résister aux éclaboussures quotidiennes.

Avec un poids de 37 kg, il peut supporter une charge maximale de 180 kg (dont 24 kg sur le porte-bagages arrière) et est recommandé pour les cyclistes mesurant entre 1,65 m et 1,92 m.

Sur le site officiel de la marque, vous trouverez le vélo électrique Lankeleisi X3000 Max en coloris orange ou gris au prix de 2199 € avec la livraison gratuite effectuée depuis l'UE en quelques jours et avec une garantie de 3 ans incluse.