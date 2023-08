Les armes laser feront partie de l'arsenal des armées des grandes nations dans les années à venir. En concentrant leur faisceau, elles peuvent créer un point de très haute température capable de transpercer n'importe quel blindage conventionnel.

Mais, par leur fonctionnement très énergétique, elles sont limitées en terme de nombre de tirs possibles du fait du nécessaire refroidissement de l'équipement et de ses collections de miroirs renforçant le faiseau initial.

Cela pourrait en faire une arme puissante mais à faible cadence de tir...à moins de trouver une solution technique. Le média chinois South China Morning Post affirme dans un article que des scientifiques militaires chinois ont trouvé comment refroidir efficacement un armement laser afin de permettre des tirs répétés, sinon continus.

Un nouveau système de refroidissement pour laser

Au lieu de courtes impulsions suivies d'un temps de pause significatif, l'innovation sur le refroidissement du laser permettrait de le maintenir en fonctionnement non seulement de façon continue mais aussi sans perte de puissance liée à la diffraction du rayonnement à mesure que l'air qu'il traverse est échauffé à très haute température.

Le média explique que le système de refroidissement permet d'optimiser les flux de gaz produits lors de l'émission du faiseau et d'évacuer la chaleur très rapidement, sans perturber le système de miroirs et de lentilles, maintenant une grande précision du faisceau et la durée de vie de l'armement.

Le système fonctionne en injectant un gaz propre et sec dans la chambre du laser puis en le retirant rapidement pour assurer le refroidissement et sa dépollution avant de le réinjecter. Toute la difficulté est de trouver les bons paramètres pour réduire suffisamment la température afin d'assurer une cadence de tir rapide sans perdre en qualité de puissance et de précision.

De nombreuses applications potentielles

Le média indique que la Chine utilise des lasers comme armes anti-drones qui pourraient évoluer en systèmes anti-missiles, avec un intérêt en matière de coûts et de recharge rapide.

Il se fait aussi l'écho d'une utilisation possible pour détruire des satellites un peu trop curieux ou entreprenants, comme ceux de Starlink ou d'autres constellations en cours de déploiement.

Dans le même domaine, l'américain Lockheed Martin a annoncé début août sa volonté de porter son système d'armement laser militaires à une puissance de 500 kW (contre 300 kW actuellement), tout en conservant des propriétés de faible encombrement.