The Last of Us cartonne actuellement en tant que série sur Amazon Prime (HBO)et donne clairement envie de découvrir ou se replonger dans les aventures vidéoludiques de Joel et Ellie.

Mais sans PlayStation, il reste actuellement impossible de profiter de ce monument du jeu vidéo... Heureusement, Naughty Dog a profité du remake de The Last of Us premier du nom pour prévoir un portage sur PC.

Une sortie repoussée

Malheureusement, le studio revient avec une mauvaise nouvelle : The Last of Us Part 1 devait arriver sur PC le 3 mars prochain. Mais finalement il faudra faire preuve d'un peu plus de patience.

The Last of Us Part I PC will now be released on March 28. An update from our team: pic.twitter.com/lvApDT71Xj — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 3, 2023

Naughty Dog explique ainsi que la sortie n'interviendra finalement pas avant le 28 mars. Comme toujours, le studio évoque la volonté de peaufiner son titre au maximum et de répondre aux attentes des joueurs, notamment aux fans qui ont découvert le jeu via la série de HBO

Il ne faudrait ainsi pas que la sortie du titre sur PC tourne au bad buzz et n'influence le succès de la série... Succès déjà suffisant tout de même pour envisager une saison 2.