The Last of Us est sans conteste l'une des franchises les plus fortes de Sony et de son écosystème PlayStation. Encensés par les critiques et les joueurs, les deux volets de la saga sont de véritables réussites, mais également une gigantesque machine à cash pour Sony...

Une exclue qui sent le réchauffé

Sony vient d'annoncer la sortie de sa première exclusivité PlayStation 5 de l'année 2025 : après un début d'année assez maigre, la marque compte sur une franchise forte avec The Last of Us Complete qui se présente comme une compilation.

Pas question d'un quelconque Last of Us 3, il s'agit là des deux volets que les joueurs commencent à connaitre un peu trop bien, puisque déjà sortis, retravaillés, remastérisés et réchauffés plusieurs fois pour nous revenir sous une édition que Sony qualifie d'ultime, mais dont on sait très bien qu'il ne s'agira pas de la dernière...

Car la compilation en question propose The Last of Us Part 1 et The Last of Us Part 2 Remastered, le tout pour le prix modique de 109,99€.

Un prix qui fait déjà parler.

Proposer deux excellents jeux à 110€, ce pourrait être une bonne idée... Mais finalement, pas vraiment... Notion importante à considérer : il s'agit là de versions numériques des titres uniquement.

Car à décomposer le contenu, l'affaire n'est pas si intéressante... Les deux remasters sont proposés à 79,99 et 49,99€ sur PlayStation 5, soit un total de 130€ en achat séparé, l'économie n'est donc pas énorme... Sauf que The Last of Us Part 1 est intégré à la formule PlayStation Plus Extra et Premium...

Qui plus est, les titres, même s'il s'agit de remaster, ont déjà été exploités, voire rincés par Sony... The Last of Us est sorti sur PS3 en 2013, suivi d'un Remaster pour PS4 en 2014.

The Last of Us Part II est sorti ensuite sur PS4 en 2020, avant que l'on assiste au remake de The last of Us (estampillé Part I pour l'occasion) en 2022. Puis on a vu arriver The Last of Us Part II remastered sortir sur PS5 l'année passée...

A chaque fois, les joueurs étaient invités à mettre la main à la poche puisque Sony n'a jamais proposé de mise à niveau gratuite. Un fan étant un fan, Sony a bien compris qu'il était possible de les faire payer à chaque nouvelle édition, et compte désormais sur cette nouvelle compilation pour soutirer un peu plus d'une centaine d'euros.

Une collector pour aller plus loin...

La blague ne s'arrête pas en si bon chemin, puisque non contente de tenter de vous délester de 110€ pour deux jeux auxquels vous avez déjà joué, voire terminée plusieurs fois, Sony se fend d'une édition collector physique à 10€ de plus, soit 120€.

Avouons que ça commence à faire un peu cher les rééditions, surtout pour les versions numériques...

La polémique est lancée sur la toile et désormais, les joueurs s'inquiètent de voir les jeux AAA s'articuler autour des 100€. Les annonces concernant la Switch 2 ont jeté un pavé dans la mare, et le sujet déjà abordé depuis quelques semaines concernant le prix de GTA VI qui pourrait aussi graviter autour des 100€ laisse présager d'une bascule dans l'univers du jeu vidéo qui ne devrait pas encourager les joueurs à se tourner vers l'offre légale...