La chaine de télévision LCI a profité de l'événement que constitue la sortie de Final Fantasy VII Rebirth pour proposer une chronique dédiée au jeu. Diffusée ce 29 février, la chronique a rapidement soulevé la gronde des joueurs.

FFVII Rebirth est la suite directe de FF7 Remake, deuxième partie du remake du titre original sorti en 1997 qui s'est imposé comme l'un des meilleurs J-RPG de tous les temps, et qui a véritablement propulsé Final Fantasy dans une toute nouvelle dimension.

Avis aux fans de gaming. La 3e plus grosse franchise de jeux vidéo : "Final Fantasy" fait son grand retour aujourd'hui.



"Final Fantasy 7 Rebirth", un nouvel épisode à découvrir avec @AlunniSegolene sur @LCI pic.twitter.com/QjyWkqOSnX — LCI (@LCI) February 29, 2024

Malheureusement, qui dit franchise à succès dit également qu'il faut apporter du soin aux informations partagées... Et sur ce terrain, LCI s'est complètement planté... Globalement la chronique opte pour un ton assez condescendant, négligeant ainsi globalement les joueurs et le jeu vidéo en général.

Les erreurs ont été multiples et pointent du doigt un manque cruel d'intérêt et de connaissance pour le milieu : selon LCI, Final Fantasy serait la 3e licence vidéoludique la plus vendue, avec un total de 100 millions de jeux... On est en réalité extrêmement loin du compte, et même le classement annoncé est mauvais.

Globalement, les joueurs reprochent à LCI de ne s'intéresser au sujet qu'à minima, juste de quoi doper son audience... Sans réel effort de présentation ni de recherche. Et c'est globalement ce à quoi les chaines généralistes nous accoutument depuis des années, évoquant le jeu vidéo soit pour le diaboliser en le pointant du doigt comme un facteur de développement de violence chez les joueurs, soit pour dénoncer une forme d'abrutissement des joueurs...