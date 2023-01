Riot Games l'a annoncé sur son fil Twitter : le récent piratage de ses serveurs la semaine passée est finalement plus lourd de conséquences que prévu.

Des pirates se sont introduits au sein même des bases de données du studio, réussissant à mettre la main sur les codes sources de League of Legends et Teamfight Tactics. Les hackers ont également récupéré des données sensibles concernant le système anti-triche exploité dans LoL.

Deux codes sources dans la nature

La crainte est désormais de voir le code source exploité pour mettre au point des versions malveillantes du jeu visant à récupérer des comptes utilisateur, ou plus globalement de mettre au point des modules de triche indétectables qui pourraient venir polluer les parties classées et s'inviter jusque dans les événements eSport.

L'affaire est on ne peut plus sérieuse puisque LoL est un des jeux les plus populaires en eSport et représente un marché estimé à plusieurs millions de dollars.

Riot Games indique que les pirates ont pris contact pour demander une rançon avec la promesse de ne pas vendre les codes sources ni les données du module anti-triche. Le studio a précisé ne pas souhaite céder à la pression des pirates et refuser de payer, tout en préparant divers correctifs avec un déploiement prévu dans le courant de la semaine prochaine.

La priorité est actuellement donnée à la sécurisation du jeu et du module anti-triche. Ce n'est qu'à compter du 8 février prochain que le déploiement des mises à jour d'équilibrage, contenu et correctifs divers ne devrait reprendre normalement.