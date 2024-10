Puisque la voiture électrique est aussi une question d'argent et dans un effort pour permettre aux ménages moins aisés d'y accéder, le gouvernement a lancé début 2024 l'initiative du leasing social.

Ce dispositif permet d'obtenir la location longue durée d'un véhicule électrique sans apport initial et à un tarif mensuel autour de 100 € (hors assurances et autres frais) pour des foyers répondant à certaines conditions de ressources et de contraintes de mobilité, avec la possibilité d'acheter le véhicule au terme du contrat.

Dimensionné initialement pour 20 000 à 25 000 véhicules, le dispositif a finalement suscité un énorme intérêt, générant près de 100 000 dossiers dont la moitié environ ont été validés.

Un leasing social très demandé

Le gouvernement avait dû interrompre dès les premiers mois de l'année le mécanisme du leasing social et la mise à disposition du volume de véhicules nécessaires avait été un peu compliquée ensuite.

Malgré les difficultés rencontrées lors de cette première mise en service, le gouvernement a annoncé que le dispositif du leasing social sera pourtant de nouveau proposé l'an prochain.

L'information a été confirmée par François Durovray, ministre délégué aux Transports, sans précisions sur les modifications apportées pour que son fonctionnement soit moins chaotique.

Budget en baisse

Le leasing social s'est révélé onéreux en représentant un coût pour l'Etat de 13 000 € environ par véhicule, soit un total de 650 millions d'euros d'aides prises en charge. Or, le projet de loi sur le budget 2025 anticipe une baisse des aides à l'achat de véhicules, qui passeront de 1,5 milliard d'euros à 1 milliard d'euros.

Le marché de l'électrique, à l'achat ou en leasing, vit en grande partie des perfusions d'aides d'Etat qui adoucissent le tarifs des véhicules et il reste donc à voir quels arbitrages seront réalisés.

Le ministre délégué indique seulement que les détails du dispositif de leasing social sont toujours en discussion, avec la volonté "qu'il vise les bonnes cibles et notamment les Français les plus modestes".