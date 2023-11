Spécialiste des forfaits mobiles à bas prix, Lebara frappe fort avec la sortie d'une offre parmi les plus intéressantes du moment : 80 Go pour seulement 9,99 € par mois. L'opérateur virtuel se démarque également par un prix fixe qui ne bougera pas, alors que la plupart des concurrents augmentent leurs tarifs après la première année.

Que propose le forfait Lebara 80 Go à 9,99 €/mois ?

Il s'agit d'un forfait mensuel flexible et sans engagement, vous pouvez le changer ou le modifier au bout de 30 jours sans frais.

D'ailleurs, Lebara propose également d'autres forfaits intéressants, comme le 40 Go pour 7,99 € par mois, le 130 Go à 13,99 € par mois ou encore le 200 Go à 18,99 € par mois.

Grâce au partenariat avec Orange, vous bénéficiez du meilleur réseau mobile de France.

Les appels, SMS et MMS sont illimités vers la France et vous pouvez profiter de 5 Go de data depuis l'Union européenne et les DOM.

La carte SIM est gratuite et 1 Go vous est offert le premier mois.

Retrouvez le forfait Lebara 80 Go à 9,99 €/ mois ainsi que les autres forfaits mensuels sur cette page.

Et concernant la concurrence, découvrez les offres de Sosh avec ses forfaits 20, 100, 130 et 140 Go 5G à 9,99 €, 13,99 €, 15,99 € et 20,99 € par mois, d'Orange et son forfait 5G 100 Go à 11,99 €/mois (client Orange) pendant 6 mois, de Free Mobile et son forfait 120 Go à 12,99 € par mois, ou encore de Bouygues Télécom et ses forfaits B&You 1, 20, 100 et 200 Go à respectivement 4,99, 9,99, 13,99 et 17,99 € par mois, sans oublier RED by SFR avec ses 4 forfaits 1, 20, 100 et 200 Go à respectivement 4,99, 9,99, 13,99 et 17,99 € par mois.

Signalons également l'excellent forfait mobile de YouPrice sur réseau Orange ou SFR (privilégiez Orange) avec son forfait flexible Le First à 9,99 € par mois (puis 11,99 ou 12,99 € si SFR ou Orange) avec 111 Go de data.