Pendant le salon de l'E3 2021, nous avons appris que The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sortirait le 12 mai 2023 et il est peut être le jeu le plus attendu de la console de jeu Nintendo Switch. Nous pourrons retourner dans le monde d'Hyrule et contrôler son personnage préféré Link.

Breath of the Wild avait revisité la licence avec un monde immense et ouvert où vous pouviez rencontrer un peu partout des mini boss, des dizaines de temples qui testaient votre dextérité ou votre force, cuisiner, voyager en cheval ou même en moto !

Et bien le 12 mai 2023, il sera possible de renouveler l'expérience avec Zelda Breath of the Wild 2, nommé Tears of the Kingdom. Plein de rumeurs circulent sur internet sur ce nouvel opus, comme la possibilité de parties multijoueurs. Au vu des vidéos, le monde serait plus porté sur de la verticalité avec des îles flottantes à travers les nuages. De plus, notre héros aurait pris quelques années avec des cheveux légèrement plus longs.

Le site de la Fnac met donc a disposition la précommande de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom au prix de 64,99 € avec l'indication "Prix bas garanti" qui indique que si le jeu est moins cher à sa sortie, vous paierez le produit au prix le plus bas.

The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom en précommande sur Nintendo Switch à 64,99 €