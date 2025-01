Valve et Lenovo se sont finalement entendus pour proposer une nouvelle console de jeux sous Steam OS.

Le système sur base linux qui anime le Steam Deck s'exporte ainsi sur une nouvelle plateforme : la Legion Go S. Jusqu'ici, Lenovo proposait déjà des consoles Legion Go, mais sous Windows 11 avec les avantages et les inconvénients que cela implique.

Coté avantages, les utilisateurs disposent d'un véritable OS compatible avec toutes les applications prévues pour Windows, et peuvent ainsi embarquer avec eux un véritable PC de poche... La compatibilité des jeux est également élargie... Néanmoins, Windows 11 est également la source de bugs et se veut gourmand en ressources.

Ce n'est pas le cas de Steam OS, qui, avec sa base Linux a été optimisé pour le jeu vidéo et les plateformes à la configuration modeste. Une optimisation dont profitaient jusqu'ici uniquement les utilisateurs de Steam Deck, mais Valve avait lancé un appel aux constructeurs tiers en proposant gratuitement son système.

La Legion Go S propose un écran LCD tactile de 8 pouces en 1920x1200 pixels à taux rafraichissement variable jusqu'à 120 Hz. En interne, on y trouve la nouvelle puce AMD Z2 Go associé à 16 Go de LPDDR5X à 7500 MHz et une batterie de 55,5 Wh compatible charge rapide 65 W.

Pour ceux qui hésitent à basculer vers Steam OS, bonne nouvelle : Lenovo laisse le choix puisque la console sera également déclinée sous Windows 11. Au total, ce sont trois consoles Legion Go S qui seront commercialisés.

La version sous SteamOS sera la plus accessible avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage et une puce Ryzen Z2 Go pour 499 dollars.

La version sous Windows 11 sera proposée en 2 versions avec 16 ou 32 Go de RAM et 1 To de stockage pour des prix respectifs de 599 et 729 dollars.