C'est pour le CES 2026 que le groupe LEGO a choisi de lever le voile sur LEGO Smart Play. Cette plateforme est décrite comme l'innovation la plus révolutionnaire depuis la création de la minifigurine en 1978.

Comment fonctionne LEGO Smart Play ?

Le système repose sur la synergie entre LEGO Smart Play et ses trois éléments clés : la Smart Brique, les Smart Tags et les Smart Minifigurines. La Smart Brique, une brique LEGO 2x4 classique en apparence, est le cerveau des opérations.

Elle détecte les tags et les figurines à proximité pour comprendre le contexte de jeu. Par exemple, en associant une Smart Brique à un Smart Tag hélicoptère, la brique émettra des sons de rotor qui réagiront aux mouvements, comme une alarme si l'appareil est retourné.

Au cœur de cette brique se trouve une puce ASIC sur mesure, plus petite qu'un tenon LEGO, qui alimente des capteurs : accéléromètre, capteur de lumière, et même un micro utilisé en tant que bouton virtuel pour des actions du type souffler sur un gâteau d'anniversaire.

Cette technologie permet une expérience de jeu réactive et intuitive, donnant vie aux constructions de manière inédite, le tout se rechargeant sans fil.

De premiers sets Star Wars annoncés

Pour son lancement, la gamme Smart Play s'associe à l'univers Star Wars avec trois sets tout-en-un qui seront disponibles en précommande dès le 9 janvier 2026. La sortie commerciale globale est fixée au 1er mars 2026.

Le premier est le Luke’s Red Five X-Wingle (89,99 € ; 584 pièces) incluant les figurines de Luke et Leia. Le second est le Darth Vader’s TIE Fighter (69,99 € ; 473 pièces), permettant de recréer les rugissements du moteur ionique. Ces boîtes incluent tout le nécessaire pour démarrer : briques, figurines et tags intelligents.

Le set le plus imposant est le Throne Room Duel & A-wing (159,99 € ; 962 pièces), qui permet de rejouer l'affrontement final de l'épisode VI avec des effets sonores de sabres laser et même la possibilité d'entendre la Marche Impériale.

Quelle est la vision de LEGO pour l'avenir du jeu ?

L'ambition de LEGO est d'enrichir le jeu physique avec la technologie, mais sans aucun écran. " Le lancement de LEGO Smart Play rassemble la créativité, la technologie et la narration pour rendre la construction de mondes encore plus engageante, et tout cela sans écran. "

Ce jeu physique immersif est rendu possible par un réseau maillé Bluetooth, baptisé BrickNet, qui permet à plusieurs briques de communiquer entre elles pour des scénarios complexes.

À noter que tous les nouveaux éléments sont entièrement compatibles avec le système existant, d'où la possibilité d'intégrer la technologie à n'importe quelle collection de briques.