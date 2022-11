Tout en assurant un partenariat avec Xiaomi pour optimiser la qualité de la partie photo de ses smartphones, la firme Leica propose également son propre smartphone pour les puristes de la photo mobile.

Après un premier smartphone Leica Leitz Phone 1 lancé l'an dernier, voici venir le Leica Leitz Phone 2 qui met toujouts l'accent sur une partie photo particulièrement soignée. Plutôt que de faire la course aux mégapixels, le smartphone propose un module 47,2 mégapixels profitant d'un énorme capteur de 1 pouce (vous ne trouverez pas plus grand sur smartphone) et d'une ouverture F/1,9 pour capter un maximum de lumière et produire des clichés de qualité en toutes circonstances.

Sharp Aquos R7

Celui-ci n'est pas totalement inconnu puisqu'il est aussi présent à bord du smartphone Sharp Aquos R7 annoncé au printemps 2022. De fait, les deux modèles sont parfaitement similaires, hormis quelques éléments cosmétiques comme le marquage Leitz et le cache en aluminium pour protéger l'appareil photo.

Un impressionnant capteur photo 1 pouce

Le bloc photo s'accompagne d'un module 1,9 mégapixel de mesure de la profondeur pour l'effet bokeh dans les portraits et l'on trouvera une application photo aux couleurs de Leica et intégrant des filtres spécifiques et le bruit caractéristique de l'obturateur.

Leica Leitz Phone 2

Pour le reste, on retrouvera les caractéristiques du Sharp Aquos R7 avec un affichage tactile OLED IGZO de 6,6 pouces en résolution 2730 x 1260 pixels , avec rafraîchissement 240 Hz et une luminosité pouvant grimper jusqu'à 2000 nits.

Le poinçon centré cache un capteur 12,6 mégapixels pour les selfies et le smartphone profite d'un lecteur d'empreintes ultrasonique placé sous l'écran.

Une configuration haut de gamme

Le Leica Leitz Phone 2 intègre un processeur mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage en UFS 3.1, extensible via une carte mémoire microSD jusqu'à 1 To.

La plateforme assure une compatibilité 5G et le support des connectivités sans fil WiFi 6E et Bluetooth 5.2. Le smartphone propose enfin une batterie de capacité 5000 mAh (avec charge sans fil) et une prise jack 3,5 mm.

Le Leica Leitz Phone 2, sous Android 12, est proposé en un unique coloris blanc dit Leica White et offre une certification IP68 le protégeant contre les éclaboussures, infiltrations de poussière et immersions courtes.

Il reste une curiosité et une exclusivité pour le marché japonais où on le trouvera à partir de mi-novembre 2022 pour un tarif de 225 360 yens, soit environ 1540 euros.