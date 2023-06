Les rumeurs qui couraient depuis des années concernant le casque de réalité mixte d'Apple se sont vérifiées cette semaine avec la présentation officielle du Vision Pro et son prix exorbitant de 3500 dollars.

Alors qu'Apple se lance sur un segment qui peine à décoller depuis un peu plus de 7 ans et le lancement du premier véritable casque de réalité virtuelle grand public, l'Oculus Rift, beaucoup espèrent que la firme de Cupertino saura convaincre les utilisateurs et donner ainsi un coup de fouet concret au marché.

L'arrivée d'Apple sur ce marché spécifique donne ainsi confiance à la concurrence comme Lenovo, qui prépare le lancement de son propre casque de réalité mixte. Annoncé une première fois en octobre dernier, il ne s'agit pas du premier casque VR de la marque, puisque cette dernière avait déjà lancé le Lenovo Explorer pour le grand public avant de se tourner vers le marché professionnel avec son Mirage VR S3 et les ThinkReality A3.

Le prochain casque de Lenovo sera donc le ThinkReality VRX, un casque de réalité mixte qui proposera 4 caméras frontales pour le tracking et deux dédiées à la retransmission de l'environnement à l'utilisateur sur un écran de 2280x2280 pixels par oeil en 90 Hz et avec un champ de vision de 95 degrés.

Le casque se dote d'une plateforme Snapdragon XR2+ Gen 1 ce qui le rend totalement autonome et sa batterie (de 6900 mAh) est également intégrée dans un boitier à l'arrière du crâne pour contrebalancer le poids des écrans à l'avant.

Lenovo prédestine son casque aux professionnels et industriels et la marque a développé un écosystème logiciel complet avec une foule d'usages bien spécifiques. La marque annonce un prix de 1990 euros pour une disponibilité dès le mois prochain. C'est certes une somme imposante, mais cela reste plus accessible que le casque d'Apple.

Reste désormais à savoir si Apple réussira à véritablement lancer le marché des casques VR dont l'usage peine encore énormément à convaincre.