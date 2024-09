Lenovo a conquis le public avec sa Legion Go, une console portable sous Windows présentée comme la plus performante du moment, loin devant les Steam Deck et ROG Ally. Alors que MSI prépare le lancement de sa Claw, Lenovo assure déjà la relève.

La firme chinoise a ainsi été victime d'une maladresse : en dévoilant la fiche technique d'un hub USB-C pour la Legion Go, la marque a évoqué la console comme la "Legion Go Gen One".

Plus loin, il est également fait mention d'une "Legion Go Gen Two", une machine qui n'a pas encore été annoncée. Dans les faits, quelques rumeurs évoquaient déjà une nouvelle machine, confortées par l'annonce du nouveau APU Z2 Extreme d'AMD.

Une troisième machine est également mentionnée sur la plaquette, la Legion Go Lite, qui devrait proposer un design différent, plus compact avec des contrôleurs détachables et une orientation tarifaire plus abordable du fait d'une configuration moindre, très certainement à base d'APU Z1.