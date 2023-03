Les PC portables dédiés au jeu se multiplient, mais tous ne sont pas égaux au niveaux des performances. Pour débrider tout le potentiel des CPU et puces graphiques, la gestion du dégagement thermique est un facteur clé : plus le matériel chauffe et moins il devient performant.

Or, sur les appareils mobiles, il est complexe de mettre en oeuvre des systèmes de refroidissement qui sont d'une part efficaces, et d'autre part qui restent assez silencieux.

On se retrouve donc avec deux options : des PC portables gamer mal refroidi aux performances moyennes d'une part, ou des PC portables performants attachés à des blocs alim massifs de plus de 300W qui se transforment en véritable turbine d'A380 lorsqu'ils sont poussés dans leurs retranchements.

Une IA pour améliorer le refroidissement

Lenovo a donc fait le choix de recourir à l'intelligence artificielle pour proposer une solution d'un nouveau genre baptisée "AI Engine+" à destination de ses portables de la gamme Legion Slim.

Cette IA propose, selon Lenovo "D'optimiser le refroidissement à la volée pour maintenir un niveau de puissance maximal avec un minimum de bruit émis". Le module se charge de faire varier la puissance du CPU et du GPU en temps réel pour limiter la vitesse de ventilation au minimum nécessaire tout en offrant au logiciel en cours d'exécution la puissance nécessaire à son bon fonctionnement.

La gamme Legion Slim équipée de cet AI Engine + devrait être proposée à partir de 1300 euros en France dès le mois prochain dans les configurations Intel, et à compter de mai pour les déclinaisons AMD.