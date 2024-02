Le marché du PC enchaine les années difficiles avec un recul des ventes à tous les niveaux, tant au niveau des laptops que des pièces détachées et périphériques. Une situation qui amène à une certaine concentration du marché qui profite en France à un acteur principal : Lenovo.

La France est ainsi particulièrement réceptive à l'offre du constructeur chinois, qui s'installe en tête des ventes dans l'hexagone devant HP. Ce leadership s'est amorcé dans le courant de l'année 2022 et se concrétise désormais : Lenovo détient désormais 26,5% de parts de marché en volume en France.

Actuellement, un PC sur 4 vendu en France est de marque Lenovo. Sur l'année 2023, Lenovo aurait ainsi écoulé plus de 7,2 millions d'unités en France. Dans le même temps, son principal concurrent, HP ne représenterait plus que 24% de parts de marché.

La situation est particulièrement intéressante quand on assiste, dans le même temps, à un recul de 14% des ventes globales sur le secteur du PC en France.

Lenovo tire son épingle du jeu surtout sur le marché des professionnels avec sa gamme ThinkPad.

La marque ne compte pas se laisser entamer par la morosité du secteur et a ainsi dévoilé pas moins d'une trentaine de nouvelles références au CES de Las Vegas ce début d'année. Désormais, la marque compte également séduire grâce à l'intelligence artificielle et une version maison baptisée IA Now dont les contours restent encore asses floues à ce jour.