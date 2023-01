Les soldes ont du bon, comme découvrir ce superbe PC portable gaming Lenovo Legion 5 15ACH6H à tout petit prix sur Cdiscount.

Equipé d'un écran Full HD de 15,6" en définition 1920 x 1080 px, ce PC portable intègre un processeur AMD Ryzen 5 5600H avec 8 Go de mémoire vive, 512 Go d’espace de stockage en SSD, et une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3060.

Il est équipé d'un port Ethernet, d'un port HDMI, de deux ports USB de type C et de quatre ports USB 3 et dispose du Bluetooth 5.1 et du WiFi. Il intègre enfin deux haut-parleurs de 2 Watts et fonctionne sous Windows 11 qui est préinstallé.

Sur Cdiscount, vous trouverez le superbe PC portable gaming Lenovo Legion 5 15ACH6H au prix ultra réduit de 799 € au lieu de 1300 € initialement avec le code 50TOPINFO et avec la livraison gratuite (vendu et expédié par Cdiscount).



