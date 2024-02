Commençons avec le PC portable gaming Lenovo LOQ 15IRH8.

Il est doté d'un écran IPS FHD de 15,6 pouces avec une luminosité de 350 nits, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et la technologie G-SYNC.

Son processeur est un Intel Core i5 avec 8 cœurs (4 P-core + 4 E-core) offrant des fréquences allant jusqu'à 4,4 GHz pour les cœurs P-core et 3,3 GHz pour les cœurs E-core.



Le Lenovo LOQ intègre une carte graphique RTX 4060 avec 8 Go de GDDR6 et une architecture NVIDIA Ada Lovelace qui vous permet de faire tourner les applications et les jeux les plus récents.

Le PC vous fait profiter d'une expérience de jeu immersive accélérée par l’IA avec support du ray tracing et du DLSS 3.

On trouve également un SSD de 512 Go, 16 Go de mémoire DDR5 et un clavier rétro-éclairé RGB.

Le Lenovo LOQ 15IRH8 est en réduction à 899,99 € au lieu de 1 299,99 €, soit une remise de 30% sur Darty. La livraison est offerte.







Voici d'autres PC portables Lenovo en promotion ou à des prix intéressants :







