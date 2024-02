Ouvertement futuriste, ce PC portable ThinkBook de Lenovo est un concept. Un prototype existe bel et bien, mais une commercialisation n'est pas du tout à l'ordre du jour. Il est présenté comme le premier ordinateur portable transparent à micro-LED.

Le ThinkBook Transparent Display Laptop Concept est équipé d'un écran transparent micro-LED de 17,3 pouces, avec une définition de seulement 720p. Quand les pixels sont éteints, le taux de transparence est de 55 %.

À mesure que les pixels s'allument, l'écran perd progressivement sa transparence pour l'affichage d'une image qui peut se faire avec une luminosité de 1000 cd/m² (3000 cd/m² en pic). Il n'y a pas de clavier, mais une surface tactile plate sur laquelle des touches sont projetées. Elle peut faire office de tablette pour dessiner.

Un questionnement sur les usages

L'argumentaire de Lenovo est une transparence qui permet une intégration naturelle dans un environnement, ouvre de nouvelles voies de collaboration et de productivité. À la manière de la réalité augmentée et grâce à une caméra, l'interaction avec des objets physiques et la superposition d'informations numériques est mise en avant.

" L'IA en combinaison avec des écrans transparents autorisera de nouvelles façons d'interagir avec les données et les applications, offrant des opportunités de développer de nouvelles fonctionnalités et facteurs de forme. "

Entre les lignes et au-delà d'une certaine esthétique, il apparaît qu'un tel concept cherche encore une véritable utilité. Si cela demeure assez flou au final, c'est une démonstration que le PC n'a pas dit son dernier mot.