Le groupe Lenovo utilise souvent les salons tech comme le CES ou le MWC pour présenter des concepts qui deviendront ou pas des produits commerciaux mais permettent d'explorer de nouvelles idées.

Pour le salon MWC 2025 de Barcelone, Lenovo s'attaque à la problématique de la recharge des PC portables en déplacement et qui n'ont pas forcément de prise de courant à proximité.

Le concept Yoga Solar PC intègre des panneaux solaires sur la coque du PC portable, derrière l'écran. Il utilise une technologie spéciale Back Contact Cell offrant un taux de conversion de 24% associé à un système de gestion de l'énergie qui adapte en permanence les réglages de charge en fonction de la quantité de lumière disponible.

Utiliser le moindre rayon solaire pour charger

L'ensemble doit permettre de charger le plus efficacement possible à tout moment, même en intérieur et en basse luminosité. Lenovo affirme que son concept peut générer de l'électricité pour assurer une charge minimale de la batterie même en faible luminosité si la machine est en veille.

Avec la lumière directe du soleil, 20 minutes d'exposition des panneaux photovoltaïques suffirait à assurer 1 heure de lecture vidéo, promet le fabricant. Il ne faudra bien sûr pas espérer voir le PC portable utiliser l'énergie solaire pour fonctionner en permanence mais cela peut donner un bon coup de pouce pour ne pas tomber totalement à court de batterie...notamment sur un salon comme le MWC !

Et l'intégration des panneaux solaires se fait de façon très discrète. Le concept de Lenovo ne pèse en effet que 1,22 Kg pour 15 mm d'épaisseur, ce qui en fait le PC portable solaire le plus fin au monde. S'il reste à voir si les cellules chauffent ou impactent l'expérience utilisateur, on ne devrait pas avoir l'impression de se promener avec une centrale solaire.

Le concept adapté en panneau solaire

Pour les machines qui n'auront pas droit à l'intégration directe des panneaux solaires, Lenovo a imaginé des panneaux solaires portatifs sous la forme d'un Solar Power Kit for Yoga connectable en USB-C et utilisant la technologie MPPT (Maximum Power Point Tracking) d'optimisation de la conversion de l'énergie lumineuse en électricité, afin de "convertir chaque rayon de soleil capté en énergie utilisable".

Cela fait envie mais ce sont encore que des concepts et l'on ne sait pas encore si ou quand Lenovo tentera d'en faire des produits commerciaux. Ils ouvrent en tous les cas une fenêtre sur la possibilité d'utiliser l'énergie pour charger des appareils électroniques conséquents.

Les gadgets alimentés par panneaux solaires existent déjà mais il s'agit le plus souvent d'écouteurs et de casque sans fil nécessitant peu d'énergie pour fonctionner ou bien des systèmes de stockage d'énergie comme des batteries externes qui utilisent le solaire comme approvisionnement alternatif.