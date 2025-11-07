Le ciel de novembre est chargé. Après un mois d'octobre marqué par les comètes, c'est au tour des pluies d'étoiles filantes de prendre le relais. L'événement star de ce mois-ci est sans conteste le retour des Léonides.

Active du 6 au 30 novembre, cette pluie de météores est célèbre dans l'histoire pour avoir produit des "tempêtes" spectaculaires, notamment celle de 1833 où des dizaines de milliers d'étoiles filantes furent observées. Si 2025 ne promet pas un tel déluge, le spectacle reste un incontournable.

Quand observer le pic des Léonides en 2025 ?

Bien que l'essaim soit actif tout le mois, l'intensité varie fortement. En 2025, on estime le taux à près de 15 météores par heure dans des conditions idéales (ciel dégagé, radiant au zénith).





Plusieurs pics sont attendus : un premier le 9 novembre (vers 23h), un autre le 15 novembre (vers 4h). Mais le pic principal, celui qu'il ne faut pas rater, est attendu dans la nuit du 17 au 18 novembre, avec deux moments forts estimés vers 20h et 23h40.

Que sont exactement les Léonides ?

Ce ne sont pas des "étoiles filantes". C’est un abus de langage. Il s'agit en réalité des poussières laissées dans l'espace par la comète 55P/Tempel-Tuttle. Chaque année, la Terre traverse ce nuage de débris. En entrant dans notre atmosphère à très haute vitesse, ces petites poussières deviennent incandescentes et créent les traînées lumineuses que nous observons.





Elles sont nommées "Léonides" car leur radiant, le point dans le ciel d'où elles semblent provenir, est situé dans la constellation du Lion.

Comment bien se préparer pour l'observation ?

L'astronomie amateur ne demande pas d'équipement sophistiqué pour les pluies de météores. Vos yeux sont le meilleur instrument. Voici les règles d'or pour une observation réussie :

Fuir la pollution lumineuse : Éloignez-vous des villes. Un ciel de campagne bien sombre est indispensable.

Se couvrir chaudement : C'est le mois de novembre, les nuits sont froides. Couvertures et boissons chaudes sont vos amis.

Être patient : Allongez-vous (sur une couverture ou une chaise longue pour éviter le torticolis) et laissez à vos yeux 15 minutes pour s'adapter à l'obscurité.

Pas de smartphone : C'est la règle la plus importante. La lumière de votre écran contractera vos pupilles et ruinera votre vision nocturne.

Quels sont les autres événements à voir en novembre ?

Novembre 2025 est un mois riche pour les observateurs. Outre les Léonides, le ciel nous offre :

L'opposition d'Uranus : Le 21 novembre, la lointaine planète sera au plus près de la Terre et entièrement éclairée par le Soleil. Elle sera théoriquement visible à l'œil nu dans un ciel parfaitement noir.

Les Alpha Monocérotides : Un autre essaim d'étoiles filantes, moins connu mais qui peut surprendre. Son pic d'activité est attendu le 21 novembre.

Des conjonctions : La Lune sera proche de Saturne (1er et 29 novembre) et de Jupiter (10 novembre).

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le radiant d'une pluie de météores ?

C'est le point de la voûte céleste d'où les étoiles filantes d'un même essaim semblent provenir par effet de perspective. Pour les Léonides, ce point se situe dans la constellation du Lion.

Combien d'étoiles filantes verra-t-on vraiment ?

L'estimation de 15 météores par heure est un maximum théorique (ZHR) dans un ciel parfait avec le radiant au zénith. En réalité, en vous éloignant des villes, vous pouvez vous attendre à en voir un peu moins, mais le spectacle reste garanti si le ciel est dégagé.

Faut-il regarder dans une direction précise ?

Bien que le radiant soit dans la constellation du Lion (qui se lève à l'Est en milieu de nuit), il n'est pas nécessaire de le fixer. Les Léonides peuvent apparaître n'importe où dans le ciel. Le mieux est de regarder vers le zénith (le point au-dessus de votre tête) pour couvrir le plus de ciel possible.