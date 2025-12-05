La marque Lexus lève le voile sur le LFA Concept, un prototype de sportive 100% électrique destiné à succéder à l'iconique LFA à moteur V10. Développé en synergie avec Toyota Gazoo Racing, ce concept partage ses technologies avec les GR GT et GR GT3, incarnant une nouvelle vision de la performance et de l'immersion pour l'ère de l'électrification, tout en préservant un savoir-faire automobile d'exception.

Le nom LFA résonne avec une force particulière dans l’esprit des passionnés d’automobile. Produite à seulement 500 exemplaires, la première Lexus LFA, avec son V10 atmosphérique de 4,8 litres, a marqué son époque par sa sonorité et ses performances exceptionnelles.

Son arrêt en 2012 a laissé un vide, celui d'une vitrine technologique sans compromis. Aujourd'hui, Lexus confirme que le nom LFA n'est pas lié à une motorisation thermique mais symbolise plutôt un véhicule qui incarne les technologies que ses ingénieurs doivent préserver et transmettre.

La boucle est bouclée avec la présentation du LFA Concept, un modèle qui reprend le flambeau, mais avec une motorisation radicalement différente.

Un héritage préservé, une technologie transformée

Ce nouveau projet est né d'une conviction forte d'Akio Toyoda, président de Toyota Motor Corporation, qui insiste sur la nécessité de préserver et de faire évoluer certaines compétences automobiles pour la nouvelle génération.

Le LFA Concept s'inscrit dans le principe japonais du Shikinen Sengu, un rituel de reconstruction périodique qui symbolise ici la transmission du savoir-faire des vétérans vers les plus jeunes.

C'est dans cette optique que le développement est mené conjointement avec les équipes de TOYOTA GAZOO Racing pour leurs programmes GR GT et GR GT3. Cette supercar du futur s'annonce donc comme un projet très ambitieux.

Le concept LFA est ainsi construit autour de trois priorités de développement partagées : un centre de gravité bas, une masse faible associée à une grande rigidité de la carrosserie et des performances aérodynamiques de pointe.

Pour y parvenir, il utilise une structure monocoque tout en aluminium, une première pour Toyota, partagée avec ses cousines de course. Cette base technique garantit un comportement dynamique de premier ordre, tout en explorant le potentiel unique qu'offrent les motorisations électriques.

Qu'est-ce qui définit ce concept LFA électrique ?

Sur le plan stylistique, le LFA Concept hérite de la beauté sculpturale de son aînée, tout en affichant des proportions de coupé classiques avec un long capot et une poupe courte.

La silhouette basse et fluide, mesurant 4,69 mètres de long pour seulement 1,20 mètre de haut, est pensée pour un attrait universel et intemporel. Lexus a voulu créer une forme qui transcende les cultures et les époques.

Les détails, comme les caméras en guise de rétroviseurs et les feux effilés, ancrent résolument le véhicule dans une vision futuriste et épurée.

L'intérieur, quant à lui, est conçu autour du thème Discover Immersion. Le but est de créer une connexion pure et profonde entre le pilote et sa machine. Le cockpit est minimaliste, avec un volant de type yoke conçu pour ne pas avoir à changer la prise en main lors des virages.

Les commandes sont pensées pour une utilisation intuitive, presque à l'aveugle, afin que le conducteur reste concentré sur l'essentiel : l'expérience de conduite. L'agencement crée un environnement immersif, un cocon technologique au service du plaisir.

Le futur de la performance selon Lexus

Si Lexus reste discret sur les spécifications techniques de la motorisation, la confirmation qu'il s'agit d'une voiture électrique ouvre de nombreuses perspectives.

Les rumeurs persistantes évoquent des avancées significatives de Toyota dans le domaine des batteries à état solide, et ce nouveau porte-étendard serait la plateforme idéale pour inaugurer une telle technologie. L'objectif est clair : démontrer que le plaisir de conduire et les performances extrêmes ont toute leur place à l'ère de l'électrification.

Ce concept, qui fut d'abord révélé sous le nom de Lexus Sport Concept, change de nom pour affirmer sa filiation et ses ambitions. En ressuscitant l'appellation LFA, Lexus ne se contente pas de faire un clin d'œil au passé.

La marque envoie un message fort sur sa capacité à faire évoluer ses mythes pour s'adapter aux défis de demain. tout en convoquant son héritage. D'autres marques, comme Renault ou Volkswagen ne font pas autrement en ressuscitant les anciennes gloires via les nouvelles motorisations électriques.