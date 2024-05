C'est en 2018 que la marque LG nous dévoilait son prototype d'écran enroulable pour le salon. Il s'agissait d'un meuble à poser au sol qui avait la capacité, depuis la pression d'un bouton sur une télécommande, de faire apparaitre un téléviseur de 65 pouces.

Toute la magie résidait ainsi dans un système d'écran OLED enroulable installé sur un châssis motorisé qui permettait ainsi de faire apparaitre ou disparaitre la surface d'affichage. Commercialisé en 2021sous la gamme Signature OLED R, l'aventure n'aura finalement pas duré très longtemps puisque le modèle a déjà été abandonné.

Il faut dire que si le téléviseur a l'avantage de pouvoir disparaitre du décor lorsqu'il n'est pas utilisé, il a également la capacité de créer un énorme trou dans le compte en banque de l'utilisateur puisqu'il n'est jamais descendu en dessous des 100 000 dollars.

Un prix qui s'explique par le haut niveau technologique à l'oeuvre, une fabrication sur commande et à la main et une orientation vers les clients les plus fortunés. Orientation qui a finalement davantage permis au Signature OLED R de s'installer dans les galeries d'art, les halls d'hôtels de luxes et grandes suites, et qui n'a finalement pas convaincu le grand public ni même les riches particuliers.

Car chez les particuliers les plus fortunés, le constat était sans appel : ceux intéressés par les téléviseurs disposaient déjà d'écrans de plus de 70 pouces, et voyaient peu d'intérêt à investir autant dans une dalle limitée à 65 pouces.

La ligne de production de l'écran est donc réaffectée à d'autres produits, et LG a globalement changé son fusil d'épaule pour faire disparaitre les écrans lorsqu'ils ne sont pas utilisés en misant sur un substrat entièrement transparent avec la gamme OLED T dévoilée lors du dernier CES et une taille de 77 pouces cette fois.