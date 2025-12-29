LG Electronics va profiter de l'édition 2026 du CES début janvier pour présenter son nouveau robot domestique, baptisé LG CLOiD. Cet assistant robotique incarne la vision du groupe pour un futur " Zero Labor Home, Makes Quality Time ".

Des bras et des mains pour LG CLOiD

Le LG CLOiD est avec une conception humanoïde optimisée pour les environnements domestiques. Il est équipé de deux bras articulés motorisés, chacun offrant sept degrés de liberté. Chaque main du robot est pourvue de cinq doigts actionnés individuellement.

Cette caractéristique lui permettrait d'effectuer des tâches délicates et précises qui nécessitent un contrôle moteur fin, bien que LG n'ait pas encore donné d'exemples concrets des corvées qu'il peut gérer.

Une intelligence affectueuse ?

Le cerveau du LG CLOiD est un chipset intégré dans sa tête, complété par un écran, un haut-parleur, une caméra et une multitude de capteurs. Cette configuration permet une navigation intelligente et une interaction vocale naturelle, le tout animé par la technologie Affectionate Intelligence de LG.

Cette intelligence artificielle est pensée pour aller au-delà de l'exécution de commandes. Elle vise à comprendre l'environnement et à interagir de manière conviviale, en affinant ses réponses au fil des interactions pour fournir une assistance de plus en plus personnalisée et empathique.

What if Affectionate Intelligence came alive at home?

Stay tuned. LG CLOiD will be revealed at CES 2026.#LGCES2026 #LifesGood #LGWorldPremiere #InnovationInTuneWithYou pic.twitter.com/9IS3BfeRpN — LG Global (@LGE_Global) December 25, 2025

La stratégie de LG dans la robotique

LG considère la robotique comme un moteur de croissance clé pour son avenir et accélère l'innovation dans ce secteur. Pour renforcer son expertise, l'entreprise a créé le HS Robotics Lab au sein de sa division Home Appliance Solution.

L'entreprise souligne qu'elle poursuit activement des initiatives de recherche collaboratives et des partenariats avec des leaders de la robotique en Corée et dans le monde.