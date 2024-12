Il aura fallu presque un an pour que LG commercialise enfin son écran OLED transparent présenté sur le salon du CES de Las Vegas en janvier dernier.

Le téléviseur très haut de gamme, baptisé LG OLED T a un objectif en tête : disparaitre du salon, de la chambre ou de toute autre pièce dans lequel il est installé dès lors qu'il n'est pas utilisé.

Il propose ainsi une dalle 4K transparente, qui est également associée à un arrière-plan enroulable noir qui pourra se dérouler automatiquement sur la pression d'un bouton, ajoutant ainsi un fond noir à l'écran pour alterner entre les deux modes pour devenir un écran plus traditionnel.

Le téléviseur propose un processeur Alpha 11 A1 signé LG, d'un système de transmission sans fil du signal vidéo et audio via son boitier Zero Connect, qui permet de gérer plusieurs sources jusqu'à 9 mètres de distance, parfait pour une intégration du téléviseur dans n'importe quelle pièce sans s'encombrer d'autres appareils.

En mode transparent, l'écran peut être utilisé pour afficher des oeuvres d'art et photos, ou une barre d'informations qui regroupe la météo, les titres musicaux, infos du jour...

LG présente son écran, intégré dans un meuble, comme l'occasion de séparer une pièce sans encombrer la vue, mais il peut également être fixé au mur et on peut y ajouter des étagères flottantes au besoin.

Le prix de l'appareil de 77 pouces est fixé à 60 000 dollars aux USA, il sera disponible dans d'autres pays dans les mois qui s'annoncent.