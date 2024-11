LG Display vient de présenter une nouvelle génération d'écran à la fois souple, mais également extensible.

Cela fait des années déjà que les écrans ultra souples sont sur le marché, sans réelle application convaincante pour le moment si ce n'est dans les smartphones pliables. Cela n'empêche pas LG de continuer à développer de nouvelles technologies d'affichage, et notamment un écran très souple, mais également étirable.

LG revendique ainsi tout simplement " le taux d'étirement le plus élevé de l'industrie" avec sa nouvelle dalle capable de s'étendre de 50%, passant ainsi de 12 à 18 pouces simplement en tirant dessus. Pliage, torsion, étirement, l'écran résiste à tout sans que son fonctionnement ne soit altéré.

Pour l'instant, la résolution proposée n'est que de 100 pixels par pouce en RVB standard. LG avait déjà présenté un prototype en 2022 qui revendiquait un taux d'étirement de 20% seulement.

L'écran en question exploite la technologie micro-LED en 40 micromètres et LG indique qu'il peut être étiré et déformé "jusqu'à 10 000 fois sans aucun problème" tout en continuant d'affichage une qualité d'image claire même dans des conditions extrêmes comme des températures basses, et après des impacts externes.

Selon LG, ce type d'écran pourrait s'inviter dans de nouveaux produits comme des vêtements ou des accessoires ainsi que des véhicules.