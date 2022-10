Commençons ce top avec le trio clavier mécanique Corsair K63, le tapis de souris MM800 Polaris et la souris Sabre Pro Champion Series en promotion sur Rueducommerce.

Le clavier possède les switchs Cherry MX Red qui permettent aux gamers d'avoir une frappe très réactive avec un point d'activation de 2 mm. Il est doté aussi de la technologie Full Anti-ghosting qui permet de créer des macros en acceptant plusieurs touches activées simultanément. Pour finir, il profite d'un format compact sans pavé numérique pour pouvoir emporter partout le clavier.

La souris Sabre Pro quant à elle, profite d'un capteur optique avec une sensibilisation de 18 000 DPI, un suivi de 450 IPS et une accélération de 50 G. Vous profiterez aussi de switchs QuickStrike qui offrent une qualité professionnelle. Elle bénéficie de 5 préréglables DPI disponibles en un seul clic. Vous pouvez associer la souris au logiciel iCUE qui permet de configurer des macros. Pour finir, elle est dotée de patins en PTFE qui assurent une grande vitesse lors de vos mouvements.

Finissons ce trio avec le tapis de souris MM800 Polaris qui possède plus de 15 zones rétroéclairées inviduellement. La technologie d'éclairage PWM permet d'obtenir des couleurs vives et précises. Il offre une surface microtexturée à faible friction qui permet un fonctionnement parfait pour les souris à capteur optique ou laser. Le tapis intègre également un port USB pour brancher directement votre souris sur le tapis.

Le trio clavier K63 + le tapis MM800 Polaris + la souris Sabre Pro Champion est au prix de 130 € au lieu de 180 € sur Rueducommerce.



Passons à la TV LG OLED55C2 qui profite d'une belle réduction de 40% sur le site de Rueducommerce.

La télévision est dotée d'une dalle de 55 pouces avec une définition de 3840 x 2160 pixels, une fréquence de rafraichissement de 100 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Le téléviseur intègre également la technologie FreeSync.

La TV bénéficie du processeur Alpha 9 Gen 5 AI 4K accompagné du système d'exploitation WebOS 22 qui permet de profiter de ses applications préférées comme Netflix, Disney+ et bien d'autres. Pour finir, elle est pourvue de la technologie Dolby Atmos pour vous offrir un son époustouflant.

Sur le site de Rueducommerce, la TV LG OLED55C2 est au prix de 1199 € au lieu de 1999 € avec la livraison gratuite.



Finissons ce top avec l'aspirateur robot Proscenic 830P qui passe sous la barre des 100 € sur Cdiscount.

Il propose un nettoyage sec ou humide avec un bac à poussières de 400 ml et un réservoir d'eau de 350 ml d'eau. Il possède aussi une navigation gyroscope qui permet de bien cartographier votre maison afin d'optimiser le nettoyage. Le robot possède une batterie de 2500 mAh qui offre une autonomie de 120 minutes maximale. Il est compatible avec la technologie WiFi, Alexa et Google Home. L'aspirateur est accompagné de brosses latérales de rechange, de filtre HEPA et de deux serpillières.

Sur le site de Cdiscount, l'aspirateur robot Proscenic 830P est au prix de 99,99 € au lieu de 240 €.

