LG attire l'attention sur le CES avec ses écrans OLED transparents. Ce n'est pas la première fois que la marque présente de telles dalles complètement transparentes, à vrai dire cela fait déjà plusieurs années que cette technologie de substrat parfaitement transparent est mis en avant par la marque, sans jamais avoir été commercialisé pour autant.

Au CES, LG met en avant son Signature OLED T, un écran transparent de 77 pouces qui se veut au plus proche de la version qui sera commercialisée. LG a confirmé que le modèle sera proposé un peu plus tard dans l'année, sans toutefois proposer de date précise, ni même de prix.

Le Signature OLED T propose une dalle transparente capable d'afficher une image claire et lumineuse, et s'inscrit dans un meuble qui propose un fond noir souple motorisé qui peut être automatiquement déployé pour renforcer le contraste de l'image. L'idée est de proposer un écran qui s'intègre parfaitement dans un intérieur, à placer, pourquoi pas devant une fenêtre sans qu'il ne vienne obstruer la vue et qui reste toutefois capable d'afficher du contenu.

Pour l'instant, l'écran de LG n'est pas en mesure de rivaliser avec les autres écrans OLED de la marque en termes de luminosité, mais il pourrait séduire les professionnels, et notamment les boutiques pour proposer de l'affichage en transparence sur les vitrines.