The Document Foundation annonce la disponibilité de LibreOffice 7.5 Community. Il s'agit désormais de la version de la suite bureautique libre et gratuite la plus complète en matière de nouvelles fonctionnalités.

À défaut et pour bénéficier d'une version ayant été plus amplement testée et profitant de corrections de bugs, la recommandation est de se tourner vers LibreOffice 7.4, dont la mouture la plus récente est LibreOffice 7.4.5.

Une apparence retravaillée

LibreOffice 7.5 a droit à des retouches visuelles avec des améliorations qui portent sur la prise en charge du mode sombre, que ce soit sur Windows, macOS ou Linux. Ce sont aussi de nouvelles icônes d'applications et pour les fichiers, afin de donner un aspect plus coloré.

Toujours au registre des améliorations générales, le Centre de Démarrage a la possibilité de filtrer les documents par type. Avec le choix du type d'interface utilisateur, la barre d'outils standard peut être remplacée par une barre d'outils dite unique avec des outils sur une seule ligne.

Le traitement de texte Writer

Pour Writer, l'exportation PDF a droit à de nouvelles options. Des améliorations concernent la qualité des formulaires PDF, ainsi que les repères de texte avec des marque-pages voulus plus visibles. Pour une meilleure accessibilité, des objets peuvent être marqués comme décoratifs dans les propriétés et les options.

The Document Foundation signale par ailleurs le début d'une implémentation pour le support natif d'une traduction automatique en se basant sur les API de DeepL, sans besoin d'une extension distincte.

Le tableur Calc et l'application de présentation Impress

Pour Calc, les tables de données sont désormais prises en charge dans les graphiques et l'assistant pour les fonctions autorise des recherches plus fines selon des descriptions. Au niveau du formatage des cellules, des nombres peuvent être épelés avec des lettres.

Avec Impress, le glisser-déposer d'objets peut se faire dans le navigateur, les vidéos insérées peuvent être recadrées dans la diapositive en conservant la lecture. Une vidéo (ci-dessous) présente quelques nouveautés introduites avec LibreOffice 7.5 (Community).

Comme à chaque fois, des améliorations concernent l'interopérabilité avec Microsoft Office. Les copieuse notes de version sont proposées sur ce wiki.

The Document Foundation indique que les nouvelles fonctionnalités de LibreOffice 7.5 Community ont été développées par 144 contributeurs, avec 63 % des changements pour le code qui proviennent de 47 développeurs, principalement employés par trois sociétés siégeant à son conseil consultatif (Collabora, Red Hat et allotropia).